Dicas para o cabelo crescer rápido ?

Ter um cabelão forte, vistoso e muito bonito é o sonho de muitas mulheres. Mas, apesar disso, conquistar esse objetivo é complicado para muitas, que acham que seus cabelos simplesmente não crescem.

Seja por descuido, alimentação deficiente ou mesmo perda de tempo, é com um vermos mulheres se queixando de que o cabelo da amiga cresce muito rápido, enquanto o dela não.

Esse é o seu caso? Está lidando com um cabelo, digamos, preguiçoso e quer mudar isso? Então esse texto é para você. Aqui preparamos tudo o que você precisa saber para que seu cabelo cresça e apareça.

Corte

Cortar o cabelo com frequência é uma ótima dica para que ele cresça rápido. O ideal é aparar as pontas a cada seis ou oito semanas. Assim, você fortalece os fios e evita quebras e pontas duplas.

Máscaras

Faça máscaras capilares naturais e use em seus cabelos. Uma boa dica é criar uma com claras em neve. Elas deixam seus cabelos mais saudáveis, fortes e muito mais bonitos.

Beba água

Beber água é essencial para quem quer ter aquele cabelão vistoso, porque a água libera toxinas do corpo e ajuda no crescimento, deixando seus fios mais resistentes e hidratados. Aqui, uma boa pedida é tomar, pelo menos, dois litros de água por dia.

Penteie

Jamais saia de casa sem pentear seus cabelos. Se você escovar seus cabelos ao menos uma vez por dia, ajudará a ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo, irrigando a região e fortalecendo os fios novos que estão nascendo.

Aqui é preciso atenção: evite escovar os cabelos molhados. Caso estejam embaraçados é preciso utilizar um produto para pentear e combater os nós.

Fuja do secador e da chapinha

Quem quer que seu cabelo cresça e apareça precisa diminuir o uso do secador e da chapinha. Sem eles, seus cabelos ficarão fortes, saudáveis e sem quebras e pontas duplas. Assim, eles ficarão perfeitos em todo o seu comprimento, e você poderá mostrar todo o seu real tamanho.

Coma proteínas

Faça uma dieta em alimentos ricos em proteínas, como ovos, peixes, frutas e legumes. As proteínas deixam seus cabelos mais bonitos e estimulam os fios para que cresçam muito mais rápido.

Não se esqueça das vitaminas

Ter uma dieta rica em vitaminas e minerais é outro ponto importante para os seus cabelos, porque eles ficam saudáveis e crescem muito mais rápido.

Se quiser consertar sua dieta, fale com um endocrinologista. Ele vai lhe ajudar a incluir alimentos saudáveis no dia a dia.

Óleos essenciais

Para manter um cabelo forte, bonito e saudável, aposte em óleos essenciais. Aqui, basta misturar três gotas de óleo de lavanda, três gotas de óleo de alecrim e duas gotas de tomilho, cedro vermelho e óleo de jojoba. Em seguida, basta aplicar a mistura diretamente nos cabelos e sentir a diferença.

Coloque água de cebola nos cabelos

Por mais inusitado que possa parecer, a água de cebola é ótima para que seu cabelo cresça mais rápido. Para isso, basta ferver duas cebolas e usar a água da fervura nos cabelos.

Pode te interessar: HairPower , o mais novo produto natural para auxilio no tratamento da calvície que acaba de chegar ao Brasil, HairPower!

Faça uma mascara de batata

A batata não é apenas um ótimo alimento. Ela também deixará seus cabelos tinindo. Para isso, basta fazer uma máscara de batata para tratar os fios.

Aqui, basta misturar no liquidificador três batatas, uma clara de ovos e um pouco de mel. Use nos cabelos e verá a diferença.

Aposte no vinagre de maçã

O vinagre de maçã é ótimo para fortalecer e estimular o crescimento dos cabelos.

Para utilizá-lo, basta misturar o vinagre com um pouco de água e aplicar diretamente nos cabelos depois de lavá-los. Para que sua cabeça não fique cheirando a vinagre, basta aplicar duas gotas de seus óleo essencial preferido nessa mistura.

Cuidado com produtos à base de silicone

Usar produtos à base de silicone não ajuda no crescimento dos fios, porque ela obstrui os folículos capilares, enfraquecendo os fios e impedindo que eles alcancem todo o seu potencial para o crescimento.

Não coloque condicionador no couro cabeludo

Na hora do banho, nunca coloque o condicionador diretamente no couro cabeludo. Essa prática deixa seu cabelo oleoso e facilita o surgimento da caspa.

Por isso, para que seu cabelo cresça saudável, é importante que você aplique o condicionador apenas no comprimento dos fios, não chegando até a raiz.

Evite lavar o cabelo todos os dias

Para que seus cabelos cresçam forte e rápido, pule um ou dois dias na hora de lavar os cabelos. Dessa forma, você não expõe os fios aos produtos industrializados diariamente e permite que eles liberem seus óleos naturais.

Cuidado com o excesso de produtos para modelar

Na hora de se arrumar para sair, cuidado com o excesso de modeladores, como gel, spray fixador ou mousse. Eles podem deixar seus cabelos lindos, mas enfraquecem os fios. Use esses produtos apenas quando for realmente necessário.

Redobre os cuidados com os cabelos no verão

Quem quer que os cabelos cresçam rápido precisa redobrar os cuidados com os fios no verão. Na estação mais quente do ano, não esqueça do protetor solar para os fios e use sempre bonés e chapéus.

Consuma biotina

Uma solução natural para turbinar o crescimento dos cabelos é incluir biotina no cardápio. Esse composto está presente em alimentos como os ovos, a soja e o fígado, e faz muito bem aos cabelos, ajudando-os a crescer muito mais rápido.

Massageie os cabelos durante o banho

Quando estiver tomando banho, na hora de aplicar o shampoo e o condicionador, não se esqueça de massagear os cabelos com delicadeza, sem usar as unhas.

Esse movimento estimula a circulação do sangue no couro cabeludo, ajudando os cabelos a crescer fortes e saudáveis.

Não durma de cabelo preso

Quem sofre com cabelos que embaraçam muito pode fazer uma trança solta ou prender os cabelos com elásticos fracos, para que eles não caiam ou quebrem.

Fuja do estresse

Além de fazer muito mal ao corpo, o estresse acaba com os cabelos, porque ele deixa seus fios mais fracos e propensos à queda. Então, procure práticas para relaxar.