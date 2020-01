Escova Progressiva de Chuveiro com Megalizz

Ok, você foi naquele salão super bacana, com seu profissional de confiança, fez sua escova progressiva Megalizz e está com as madeixas incríveis! Pronto, acabou, certo?

Errado! Agora vem uma parte fundamental para cabelos saudáveis, lisos e bafônicos: os cuidados.

Sim, o cabelo com escova progressiva Megalizz pode parecer mais prático, porém, não dispensa tratamentos e cuidados específicos no pós-química. E hoje falaremos um pouco sobre esses cuidados, que vão garantir o efeito liso da sua química por muito mais tempo. Existem muitos mitos e verdades acerca dos tratamentos com os cabelos alisados. Hoje a gente vai te explicar tudinho e, de quebra, dar algumas dicas super importantes. Vem com a gente!

Lavar os cabelos consecutivas vezes, tira a escova progressiva Megalizz?

Mito! Se fosse assim, a Transição Capilar ia se resumir a lavar o cabelo várias vezes! Na verdade, os shampoos antirresíduos (ou não) e as lavagens frequentes apenas causam o excesso de frizz e ressecamento, deixando os cabelos sem um formato definido, eriçados e armados.

Dependendo do tipo de escova progressiva que você fez, o ideal é esperar 48 horas para fazer a primeira lavagem dos fios. É sempre legal consultar seu cabeleireiro para não comprometer o resultado e nem danificar seus cabelos.

Já no dia a dia, a lavagem pode ser feita em dias alternados. A escova progressiva cria uma espécie de capa sobre os fios, que dura de 30 a 40 lavagens. Mas mesmo se você fizer mais lavagens o cabelo não vai voltar à forma natural, já que a escova progressiva é uma química que altera a estrutura capilar.

Cauterize, reconstrua e arrase!

Uma semana depois de fazer a escova progressiva, faça uma cauterização ou uma reconstrução rica em queratina, cisteína, arginina e outras proteínas (já falamos sobre os principais ativos reconstrutores, nesse post sobre Reconstrução Capilar). Esses dois tratamentos ajudam a manter a escova progressiva por mais tempo, já que eles fecham as escamas dos fios. Além disso, as proteínas repõe a massa perdida durante o processo de alisamento.

Depois da escova progressiva Megalizz: trate sempre!

Após fazer sua escova progressiva com o produto Megalizz, não dá pra bobear na hora de hidratar e tratar profundamente as madeixas. A hidratação constante dá movimento aos fios e sela as cutículas capilares, prolongando o efeito liso.

As máscaras nutritivas também são fortes aliadas para esse tipo de fio, uma vez que doam elasticidade e brilho ao repôr a camada lipídica.

Uma vez por semana, faça algum tratamento caseiro. Depois de lavar e condicionar, aplique mel nas pontas dos fios e envolva-os em papel-alumínio, com o lado brilhante voltado para dentro. Deixe agir por 30 minutos e enxágue. Em seguida, aplique um creme de pentear redutor de volume. É sucesso na certa!

Seque e arrase!

Quem faz a progressiva quer ter os fios lisos sem precisar fazer escova. Porém, ao invés de secá-los naturalmente, faça do secador um forte aliado. Como a escova progressiva megalizz é um tratamento termoativado, o uso do calor reforça a ação do produto nos fios de maneira progressiva (daí o nome do procedimento). Com isso, seu liso vai dura muito mais!

Cuidado com as colorações

Se você tinge o cabelo, atenção: o ideal é intercalar a escova progressiva e a tintura com um intervalo de no mínimo quinze dias. Isso garante que a sua coloração não desbote, dá um melhor resultado pra escova progressiva Megalizz e, claro, diminui os riscos de danos severos por incompatibilidade química.

Uma dica especial

O couro cabeludo, em geral, fica mais oleoso após químicas alisantes. Para evitar a lavagem diária, faça essa loção caseira que vai ajudar a controlar essa oleosidade excessiva e garantirá fios mais leves e soltos: ferva 1 xícara (chá) de água mineral, 1 xícara (chá) de folhas de hortelã frescas e o suco de um limão por 5 minutos. Deixe esfriar e depois coloque em um borrifador plástico. Aplique da raiz às pontas no cabelo lavado, deixe agir por 10 minutos e enxágue. Prontinho! Frescor e leveza para ninguém botar defeito.

Atenção à proteção térmica

Antes de secar, lembre-se de proteger os fios com um creme leave-in (sem enxágue) com proteção térmica. Isso evita que as escamas dos fios se abram e o efeito da escova progressiva acabe. Lembre-se sempre que um cabelo alisado por mais tempo depende da selagem das cutículas e, para isso, use sprays e cremes com pH bem baixinho.

Coisas a serem evitadas!

Dormir com o cabelo molhado;

Ficar muito tempo sem retocar a escova progressiva ;

; Abusar de mar e piscina;

Produtos de baixa qualidade.

E então? Preparados para cuidar das madeixas e prolongar o efeito da sua escova progressiva favorita? Tem alguma dica extra? Conte pra gente nos comentários!

Site Oficial: https://abta2013.com.br/mega-lizz/