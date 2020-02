Lanche da tarde para dieta: Veja aqui as melhores dicas e opções!

O lanche da tarde para dieta é uma parte muito importante, já que é necessário manter-se comendo a cada 3 horas, em pouca quantidade, para fazer com que o corpo não comece, instintivamente, a diminuir seu metabolismo para economizar energia. Sim, nosso corpo, como forma de se manter vivo nas épocas em que podia demorar vários dias, economiza energia até podermos comer novamente.

Este é o motivo pelo qual passar fome não é uma boa forma de emagrecer, já que você vai apenas diminuir a quantidade de energia que seu corpo consome, dificultado ainda mais a sua missão de perder peso.

Vamos dar algumas dicas de lanches da tarde e pequenas refeições que você pode fazer para manter seu estômago sempre trabalhando, sem aumentar as calorias da sua dieta e manter a sua saúde e a sua forma.

Lanche da tarde para dieta: Opções!

Abaixo listamos algumas opções de lanches para você incorporar em sua dieta, ou seja, comer sem culpa.

São lanches gostosos, práticos, e que vão fazer você seguir firme no processo de emagrecimento. Vamos conferir?

Salada de frutas com mel e granola

Uma excelente forma de fazer um lanche da tarde saudável, gostoso e com muito menos calorias do que qualquer outro doce com sabor parecido.

Ovos de codorna

Em uma quantidade pequena (6 unidades) os ovos de codorna são uma excelente fonte de proteína e com baixas calorias, suficientes para um lanche da tarde entre as refeições. São uma opção para quem está enjoada dos vegetais.

Chocolate amargo 70% cacau

Sim! Você pode comer chocolate! Mas o ideal é se contentar com apenas um tablete da barra, para não passar da quantidade de calorias do lanche da tarde.

Uma fatia de melancia, abacaxi ou uma pera

Além de outras furtas, estas três são especialmente interessantes por serem ricas em água, o que faz com que elas tenham ainda menos calorias e tenham um poder de satisfação do seu apetite levemente aumentado para a quantidade de calorias que oferecem.

Outra questão são os benefícios adicionais destas frutas.

Frutas desidratadas

Uvas passas e damascos secos são também excelentes opções para quem quer sabores diferenciados e um lanche fácil e prático de ser levado para o escritório, por exemplo.

Azeitonas

Da mesma forma que os ovos de codorna, as azeitonas precisam ser consumidas em pouca quantidade (6 caroços no máximo) e podem se tornar perigosas fontes de calorias adicionais, por serem deliciosas. Apesar disso, elas são eficientes por terem parte dos benefícios do óleo de oliva e tem como principal desvantagem a quantidade de sal usada para conservá-las.

Queijo branco

O queijo branco, a ricota e outros queijos de pouco sal e, de preferência mais durinhos são os mais recomendados, por serem menos gordurosos e terem menos sal.

Uma fatia com orégano e azeite de oliva pode ser uma excelente escolha. Ou ainda um sanduíche feito com uma fatia de pão integral.

Banana amassada com aveia e mel

Uma das recitas saudáveis mais saborosas de todas, este lanche pode ser também transformado em um mingau, aquecendo-se a mistura no microondas por um minuto.

Variar entre estas opções de lanche da tarde é o ideal para manter uma dieta saudável e com uma variedade grande de sabores e estilos de pratos, tanto quentes quanto frios.

Cenouras com iogurte <p><img src=”http://www.resellerweb.com.br/wp-content/uploads/2020/02/lanches-da-tarde-para-dieta-2-2.jpg”></p>

Cenourinhas pequenas com iogurte desnatado é uma boa pedida como opção de lanche da tarde, isso porque cabe direitinho na sua dieta, tendo aproximadamente 60 calorias. Cenouras possuem carotenoides e antioxidantes, combatendo o envelhecimento e ajudando a melhor a aparência e textura da pele.

Maça assada com canela

Maça e canela é a combinação perfeita para quem quer emagrecer. A fruta é rica em fitoquímicos benéficos à saúde, ajuda na prevenção do câncer, melhora a circulação, diminui o colesterol e o nível glicêmico. A canela por sua vez acelera o metabolismo, sendo ótima para o emagrecimento.

Amêndoas

As amêndoas dão saciedade e por serem fibras ajudam no trânsito intestinal. Ela também são benéficas para o coração e por serem fontes de cálcio auxiliam nas contrações musculares.

Iogurte desnatado com mel

Iogurte é rico em cálcio ; sendo excelente para saúde dos ossos. É também um ;probiótico, ajudando assim na formação e manutenção da flora intestinal. O mel, proporciona energia e melhora o sistema imunológico.

