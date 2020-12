Aquela antiga briga entre Anitta e Pabllo Vittar não existe mais. Depois de anos sem se falarem, as duas chegaram a um entendimento e a paz foi selada através de um novo trabalho promovido por Luísa Sonza, o hit “Modo Turbo.”

Produzido aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo de 2020, a música chegou acompanhada de um clipe realizado em um esquema de superprodução. Com uma batida de funk acelerada, Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza se transformam em avatares em um espaço totalmente cibernético livremente inspirada em mangá. Vem saber o que as cantoras falaram na coletiva de impresnsa.

Anitta e Pabllo Vittar Selam as Pazes em Clipe com Luísa Sonza

Brigas, cobranças de quem pagou mais e quem trabalhou menos ficaram no passado, ricas e com sucesso internacional cada vez maior, Anitta e Pabllo Vittar não estão mais “de mal.” As cantoras surgiram juntas em uma música com batida funk cantada com Luísa Sonza.

O clipe foi uma surpresa para todos os fãs que não esperavam mais nenhuma produção inédita das três cantoras esse ano. Tanto Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza emplacaram hits e clipes ao longo de 2020, além disso ainda participaram de lives cheias de convidados especiais. Mas o clipe de Modo Turbo chegou para alimentar as esperanças dos fãs para um novo momento musical e do mundo do entretenimento.

Eu estava trabalhando em outro projeto, quando o Rennan da Penha e o Rafinha RSQ me mostraram a base da música. Eu fiz a letra da música na minha casa com Arthur Marques e Diego Timbó – disse Luisa Sonza durante entrevista.

Anitta que também trabalha com Rennan da Penha e Rafinha ouviu o trabalho e gostou: Rennan Da Penha mostrou e falou que a Luísa estava cantando essa música. Eu falei: “Vamos chamar a Pabllo e fazer a música agora.”

Pabllo Vittar relatou que foi incluída no grupo de WhatsApp e foi pega por uma boa surpresa ao descobrir que já estava pensada no projeto.

Eu estava chegando de viagem, cansada e cheguei e vi o grupo com Anitta e Luísa Sonza ‘Modo Turbo.’

O projeto nasceu bem na época em que Anitta estava imersa no mundo dos games. A cantora inclusive participou de várias lives jogando e dando entrevistas ao longo do ano. Foi dai que partiu a ideia de toda a arte do videoclipe.

Luísa perguntou se alguém tinha alguma ideia e eu falei. Eu estava nesse mundo gamer, já estava imersa. Eu falei: ‘Tem uma coisa que está bombando que é esse mundo gamer’. Falei para ela e ela curtiu! A gente nem olhou o look uma da outra, a gente só foi! – disse Anitta.

As Comparações

Por muitas vezes compartilhar o carinho do mesmo público, em outros momentos servirem como gatilho para uma guerra entre fanbases Anitta falou como lida com as pessoas comparam sua carreira, estilo e música com a de suas parceira.

Com certeza as pessoas ficam com uma expectativa, comparações, mas a gente tem que apagar isso tudo e focar nesse trabalho. Eu, normalmente, gosto de lançar músicas que não são tão na expectativa da galera para evitar esse tipo de situação. Essa é a forma da gente se reinventar.

Pabllo Vittar, que já esteve no meio da briga entre fãs também falou sobre o novo momento e também sobre a questão das comparações: “Não dá para ficar comparando, é um trabalho novo, estética nova, momento novo. A música é incrível, o clipe é incrível!”

Já a dona da música, Luísa Sonza, disse sobre o peso de compartilhar o trabalho ao lado de duas artistas que sempre admirou desde o início da carreira.