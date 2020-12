O ator Eduardo Galvão faleceu na noite da última segunda-feira, 07. Aos 58 anos o ator foi diagnosticado com coronavírus e ficou internado um pouco mais de uma semana. Seu quadro se agravou rapidamente e o ator não resistiu.

Interprete de inúmeros personagens Eduardo Galvão interpretou vilões e personagens cômicos ao longo de sua carreira. Um dos papeis mais inesquecíveis foi como Arthur, dono da produtora de vídeo Caça-Talentos. O ator fez par romântico com Angélica e marcou uma geração inteira como o atrapalhado e apaixonado empresário apaixonado pela Fada Bela. A apresentadora fez questão de prestar uma homenagem ao colega que a ajudou muito em seu início na Globo.

Eduardo Galvão Recebe Inúmeras Homenagens

Dono de uma figura cativante, Eduardo Galvão era unanimidade nos bastidores das produções em que participava. Ele mesmo se considerava uma pessoa que falava muito. Mesmo assim não abandonava os bons hábitos de chegar cedo para as gravações e sempre decorar os textos.

Na TV estreou na Globo em 1989 na novela O Salvador da Pátria. Depois disso atuou também nas produções como, Despedida de Solteiro, Paraíso Tropical, O Beijo do Vampiro, A Viagem e Porto dos Milagres. Fora da Globo, Eduardo Galvão trabalhou também No SBT, Band e Record TV, nas produções As Pupilas do Senhor Reitor, Dance Dance Dance e Apocalipse.

Mas sem sombra de dúvidas um dos papeis mais marcantes na carreira de Eduardo Galvão foi na novelinha infantil Caça-Talentos, um grande sucesso que marcou a estreia de Angélica na Globo. Na atração ele interpretou Arthur, dono da agência onde Fada Bela aprontava grandes aventuras. Na emissora dos Marinhos, a atração ficou no ar entre 1996 até 1998, totalizando mais de 500 episódios. A apresentadora acabou virando grande amiga do ator e fez questão de prestar uma bela homenagem nas redes sociais.

Poxa @galvaoeduardooficial eu não consigo acreditar que essa doença te levou da gente… tá muito difícil. Precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho nesse mundo!! Era sempre tão bom te encontrar, você foi um presente lindo que a fada Bela me deu, uma parceria linda, mágica, Artur e fada Bela, eu e você. Obrigada por sua amizade, por ser esse cara tão especial no meu coração e no coração de tanta gente!!! Sim … porque você é uma unanimidade! Amado por todos que tiveram a oportunidade de estar mais pertinho! Descanse em paz, meu querido ‘Duardo’. Meu carinho e sentimento à família.

Último Trabalho

O último trabalho de Eduardo Galvão na TV foi como o advogado Dr. Machado na novela Bom Sucesso, na Globo, ainda nesse ano. O ator tinha apenas uma filha, Marina Galvão, e tinha acabado de virar avô.

Nas redes sociais Marina deixou uma mensagem aos fãs do pai enquanto o ator ainda lutava pela vida.

Tenho certeza que meu pai está sentindo toda a energia positiva que estão enviando para ele todo esse tempo. Obrigada a cada um, cada mensagem, cada palavra, cada oração.

Eduardo deu entrada no hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no último dia 26, o ator já estava com 50% dos pulmões comprometidos, seu quadro agravou rapidamente e logo a equipe médica teve que entuba-lo.

Logo de entrada no hospital, Eduardo Galvão mandou uma mensagem para o amigo e também ator, Stepan Nercessian. Galvão pediu para que o amigo não saísse de casa pois a doença é muito séria.

Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara.Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai.

Stepan inclusive fez questão de prestar uma homenagem ao amigo com quem trabalhou algumas vezes: “Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz.”