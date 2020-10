Essa segunda-feira, 19, foi dia de muita emoção no Mais Você da Globo, Ana Maria Braga não segurou a emoção ao comemorar 21 anos de programa na emissora dos Marinhos. Para celebrar a data mais do que especial, Ana escolheu reprisar o trecho da atração do dia em que sua mãe ensinou a cortar uma couve.

Ana Maria Braga voltou no tempo, já que sua saudosa mãe participou do programa em 2002. Lourdes Braga Maffei faleceu em fevereiro de 2005 e Ana compartilhou todos seus sentimentos com os telespectadores. Vem saber o que rolou na manhã da Globo.

Ana Maria Braga Não Segura Emoção na Globo

Dona Lourdes foi ao Mais Você em 2002 para ensinar os telespectadores um truque de como cortar uma couve no melhor estilo mineiro. Na época, a mãe de Ana Maria Braga estava com 85 anos. A apresentadora da Globo adorou rever as cenas e não segurou a emoção.

Dona Lourdes faleceu três anos depois de participar do Mais Você. Ela foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morreu em 22 de fevereiro de 2005 aos 87 anos. Depois de rever as cenas Ana Maria abriu seu coração e enxugando as lágrimas falou: “Como é bom ter mãe para abraçar, não é?”

Mas a emoção e as lágrimas deram espaço para a alegria e a comemoração o programa deu espaço para uma chuva de papel laminado e um bolo em tons amarelos. Louro José que tem feito participações através de um link do Rio de Janeiro, veio até São Paulo para ficar mais perto de sua dona.

Ana Maria Braga e os Desafios de 2020

O ano de 2020 ficará na história de Ana Maria Braga, em meio a uma pandemia a apresentadora conseguiu vencer um câncer, casar e mudar sua atração do Rio de Janeiro para São Paulo.

No final do ano passado, durante a cerimônia de casamento de sua filha, Ana Maria Braga não se sentiu bem e correu para o médico. Infelizmente a noticia não era nada boa. Ana descobriu que teria que enfrentar um terceiro câncer, dessa vez no pulmão. Sem perder tempo ela iniciou o tratamento. Mas durante o Roda Viva ela disse que apesar de parecer forte, não é nada fácil receber esse diagnóstico, ainda mais pela terceira, vez.

É um nome que assusta muito qualquer pessoa. Quanto antes é descoberto é melhor, mas é um baque muito grande. Aí você se refaz e diz: vamos guerrear e vencer essa brincadeira séria. Eu adoro viver.

Ana Maria no Encontro com Fátima

Em fevereiro de 2020, Ana Maria Braga decidiu casar com seu mais novo grande amor, o francês, Johnny Lucet. A cerimônia foi só para os amigos mais íntimos e Ana estava no meio do tratamento contra o câncer.

Já em fevereiro, o mundo já ouvia burburinhos sobre a pandemia que estava prestes a assolar o mundo. Em março ela chegou de vez, e a Globo suspendeu as transmissões do Mais Você e também do Encontro. Depois de mais de um mês, a Globo retoma, parcialmente com suas atrações e Ana Maria Braga volta para a grade, só que apenas com um quadro dentro do Encontro com Fátima.

Foi nessa atração inclusive que Ana anunciou que estava curada se seu terceiro câncer e emocionou a todos. A parceria entre Ana e Fátima é bem pacifica e flui bem na tela. No entanto é notório que o Mais Você não cabe dentro do Encontro. Mas Ana entende a situação e elogia a parceira com Fátima Bernardes.

Eu fiquei pouco tempo fora do ar porque na semana passada eu completei cem dias dentro do Encontro. A gente teve um privilégio [poder trabalhar em casa}, a Fátima teve uma gentileza de ceder um pouquinho do espaço. Ficar em casa é um privilégio, fazia anos que eu não ficava.

Desde o início de outubro Ana está apresentando seu programa Mais Você em seu horário normal. Ana Maria Braga teve seu pedido atendido pela Globo e conseguiu voltar a gravar seu programa direto de São Paulo. Por hora a transmissão é feita de sua casa, em breve ela ganhará um espaço exclusivo nos estúdios da emissora em São Paulo.