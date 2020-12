Ana Maria Braga começou o seu Mais Você na manhã dessa terça-feira, 22, com uma notícia daquelas, após noticias ventilarem na mídia sobre sua possível aposentadoria no final de 2021, a loira das manhãs da Globo desmentiu e afirmou que não passa de boatos.

Segundo informações passadas semana passada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua da RedeTV! Ana teria entrado em acordo com a emissora dos Marinhos de que só ficaria na TV por mais um ano e que estaria disposta a treinar um novo nome para ocupar o seu lugar. Vem saber o que rolou.

Ana Maria Nega Aposentadoria da TV

Ana Maria Braga começou o Mais Você na manhã dessa terça-feira, 22, noticiando uma bomba para todos os seus telespectadores. A apresentadora negou de todas as formas que não está pensando em aposentadoria tão cedo, conforme apontou o colunista Alessandro Lo-Bianco do programa da Sônia Abrão, A Tarde É Sua, da RedeTV!

Tenho uma notícia em primeira mão: Não estou me aposentando. Ficarei fora por duas semanas, no início do ano. Sou filha de Deus e mereço férias.

Ana também disse que está trabalhando bastante para deixar programas inéditos gravados até o seu retorno, que deve acontecer na segunda semana de janeiro. Aliás desde de maio, Ana Maria Braga luta para levar o Mais Você com programas inéditos na grade da Globo. O programa chegou a ficar por 100 dias dentro do Encontro com Fátima Bernardes como uma espécie de quadro.

Temos trabalhado bastante para deixar atrações inéditas para vocês durante as minhas férias.

Boatos de Aposentadoria

Na semana passada, Alessandro Lo-Bianco, jornalista do programa da Sonia Abrão, o A Tarde É Sua, da RedeTV! afirmou que Ana Maria Braga teria acertado com a Globo, que 2021 seria seu último ano na emissora.

Ana inclusive estaria disposta a apresentar e “treinar” sua sucessora, a culinarista Rita Lobo, que já apresenta algumas atrações culinárias no canal fechado GNT. Ainda segundo Lo-Bianco a ideia, em comum acordo com entre Ana Maria Braga e a Globo, era do público ir se acostumando com o jeito de Rita, que não conhecida do grande público da TV aberta.

Mas como a própria apresentadora afirmou, são apenas especulações, e Ana não irá deixar a televisão, tampouco a Globo, tão cedo.

Mudanças Para 2021

Em entrevistas, Ana Maria Braga e a direção da Globo ainda não tem nada definido sobre as mudanças do Mais Você para a grade nova da emissora que deve acontecer em abril. A única coisa certa é que a atração virá para São Paulo.

Boa parte da família de Ana é de São Paulo, (filhos e netos) a apresentadora nunca escondeu uma preferência por trabalhar na capital paulista. Em 2008, com a mudança da direção artística da Globo, foi decidido que a atração da apresentadora ficaria melhor alocada nos estúdios do Rio de Janeiro.

No antigo Projac e atual Estúdios Globo, Ana Maria Braga poderia receber com mais facilidade todo o elenco da emissora, principalmente os atores que estão gravando alguma novela, já que fica tudo na mesma Central de Produção.

Além disso, naquela época, os Estúdios da Globo em São Paulo estavam sobrecarregados com as produções do Altas Horas, Programa do Jô e Domingão do Faustão. Com a saída de Jo Soares da Globo ficou um espaço vago, já que Serginho Groisman e Faustão são atrações semanais.

Agora com as mudanças e trocas de gerências na Globo, Ana Maria Braga terá seu desejo atendido. Vale lembrar que a apresentadora está com 71 anos e em 2020 curou de um câncer e perdeu seu fiel escudeiro, Louro José, interpretado pelo artista Tom Veiga, morto em novembro desse ano. Sobre substituições de Louro José, nem a produção de Ana nem a direção da Globo tem algo em definitivo. Resta esperar os desdobramentos de 2021.