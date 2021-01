Ana Maria Braga irá tirar alguns dias de descanso nas próximas semanas mas a apresentadora deixou algumas partes de seu programa gravados que serão somados a outros trechos que se destacaram ao longo dos mais de vinte anos de Globo.

Para essa temporada “verão” Ana Maria Braga resolveu fazer algo diferente e foi gravar partes do Mais Você direto de sua casa na praia localizada no litoral de norte de São Paulo. Mas o que “animou” a rede nessa segunda-feira, 04, pela manhã foi o jeito que a apresentadora descreveu sua casa e uma das áreas mais ostentativas do litoral paulista. Vem saber o que rolou.

Ana Maria Braga Agita As Redes Sociais Ao Descrever Sua Casa Na Praia

Você já conheceu a fazenda de Ana Maria Braga, chamada Primavera e localizada na cidade de Bofete, há 195 Km da cidade de São Paulo. Logo no início da pandemia de coronavírus, Ana resolveu apresentar alguns programas de lá e destacou a grandiosidade do local que costuma receber diversos amigos, principalmente para sua tradicional festa junina.

Agora a produção do Mais Você, junto com Ana Maria resolveram dar um ar de verão à atração tradicional nas manhãs da Globo. Sem poder gravar ainda dentro de um estúdio Ana e companhia decidiram descer a serra e gravarem alguns trechos do programa direto da casa da apresentadora, localizada em Maresias, litoral Norte de SP.

E foi nessa pegada que Ana Maria Braga acabou virando meme nas redes sociais. Tudo começou quando Ana quis mostrar um pouco da sua casa e disse aos telespectadores que se tratava de uma residência ultrassimples.

Essa casa aqui, se você olhar, é uma casa ultrassimples, feita de pedra. Foi a primeira casa a ser construída aqui nessa praia. Ela foi construída quando não tinha nem estrada, então as pedras são aqui da região, e o resto do material vinha de barco. […] Quando eu a adquiri, há mais de 15 anos, o que me encantou nela foi essa simplicidade.

Só que alguns internautas não viram simplicidade na casa um tanto quanto luxuosa de Ana Maria Braga e resolveram brincar com a modéstia da apresentadora: “Hoje, Ana Maria ao vivo em uma casa em Maresias, ultrassimples segundo ela. Esse conceito de simplicidade eu amo” disse uma seguidora. “Ana Maria numa casa chique demais falando que está numa casa “ultrassimples” no Mais Você” reparou outro expectador. “Ana Maria: essa casa ela é ULTRA simples. Aí tu olha ela tem mais de 1000 metros quadrados, toda natural feita toda de pedra” brincou mais um internauta.

Mudanças Para 2021

Em entrevistas, Ana Maria Braga e a direção da Globo ainda não tem nada definido sobre as mudanças do Mais Você para a grade nova da emissora que deve acontecer em abril. A única coisa certa é que a atração virá para São Paulo.

Boa parte da família de Ana é de São Paulo, (filhos e netos) a apresentadora nunca escondeu uma preferência por trabalhar na capital paulista. Em 2008, com a mudança da direção artística da Globo, foi decidido que a atração da apresentadora ficaria melhor alocada nos estúdios do Rio de Janeiro.

No antigo Projac e atual Estúdios Globo, Ana Maria Braga poderia receber com mais facilidade todo o elenco da emissora, principalmente os atores que estão gravando alguma novela, já que fica tudo na mesma Central de Produção.

Além disso, naquela época, os Estúdios da Globo em São Paulo estavam sobrecarregados com as produções do Altas Horas, Programa do Jô e Domingão do Faustão. Com a saída de Jo Soares da Globo ficou um espaço vago, já que Serginho Groisman e Faustão são atrações semanais.

Agora com as mudanças e trocas de gerências na Globo, Ana Maria Braga terá seu desejo atendido. Vale lembrar que a apresentadora está com 71 anos e em 2020 curou de um câncer e perdeu seu fiel escudeiro, Louro José, interpretado pelo artista Tom Veiga, morto em novembro desse ano. Sobre substituições de Louro José, nem a produção de Ana nem a direção da Globo tem algo em definitivo. Resta esperar os desdobramentos de 2021.