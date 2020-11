Ana Maria Braga e Globo falam sobre substituição de Louro José no Mais Você

A semana ainda continua muito triste nas manhãs da Globo, após a morte de Tom Veiga, o interprete de Louro José no Mais Você. Ana Maria Braga junta todas as suas forças para seguir com o Mais Você ao vivo direto de sua casa, e por enquanto, tanto a apresentadora como a emissora estão certo de uma coisa, Louro José não será substituído.

Tom Veiga trabalhou com Ana Maria Braga há mais de 20 anos. O ator começou como produtor da atração e depois, a pedido da apresentadora resolveu dar vida ao fantoche, que virou parceiro fixo de Ana, com papel fundamental dentro da atração. Vem saber mais sobre o caso.

Ana Maria Braga e Globo Descartam Substituição de Louro José

Ainda é muito cedo afirmar, mas ao que tudo indica, Louro José não terá um novo intérprete e Ana Maria Braga não deverá ganhar mais um mascote para lhe acompanhar nas manhãs do Mais Você.

As informações são do jornalista Fefito do Portal Uol, segundo o colunista, a emissora em acordo com Ana Maria Braga acertaram que ela seguirá a frente do Mais Você ancorando a atração sozinha. Apesar de cedo, as duas partes acreditam que Tom Veiga era a alma de Louro José, e o personagem partiu junto com seu intérprete.

Morte de Tom Veiga

Tom Veiga foi encontrado morto na tarde do último domingo em sua casa na Barra da Tijuca. Segundo laudo do Instituto Médico Legal, Tom teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. Geralmente um aneurisma não provoca nenhum sintoma o que fica difícil testar tratamento ou um diagnóstico precoce.

André Marques, apresentador da Globo foi o primeiro a chegar na casa de Tom. Os dois eram muito amigos e próximos. André estava a caminho do aeroporto e um amigo em comum dos dois alertou o apresentador do Bem Estar que Tom Veiga também teria que ir para São Paulo, já que ele trabalharia com Ana Maria Braga.

Como Tom não estava respondendo à ligações, André resolveu ir até a casa do amigo e o encontrou morto.

Ana Maria Emocionada

Ana Maria Braga idealizou Louro José ainda em meados de 96, quando ainda estava na Record. Ana percebeu que precisava de algum atrativo infantil no inicio de seu programa, já que a emissora entregava seu horário depois de uma programação de desenhos animados e série mais infanto-juvenis. Ana então desenhou o Louro José e o boneco passou a ser seu parceiro em momentos eventuais.

Antes de cair nas mãos de Tom Veiga que era apenas produtor, Louro José passou por outras mãos, mas foi o carisma de Tom que deu vida, graça e alma no Louro. Quando foram para Globo em 1999, Ana Maria Braga e Louro José ganharam status de estrela na emissora. O fantoche ganhou novos mecanismos, tamanho e cores mais fortes e Tom Veiga cravou seu espaço dentro do Mais Você.

Na segunda-feira, Ana Maria Braga extremamente emocionada e abalada apresentou o Mais Você como uma grande homenagem à Tom Veiga. Ana recebeu depoimentos ao vivo de André Marques e Luciano Huck.

Eu fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, porque filho da gente é um companheiro que você viu nascer e ele era isso.

Tom Veiga deixa quatro filhos Amanda, Alissa, Adrian e Diego. O parceiro de Ana Maria Braga também estava em meio a uma crise em seu atual casamento Cybelle Hermínio Costa, com quem já iniciando um processo de divórcio após 8 meses. Segundo a ex-mulher do ator, Alessandra Veiga os dois tinham planos de reatar o casamento que durou 14 anos. Ana Maria Braga e o Mais Você seguirão sem Louro José.