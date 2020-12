Ana Maria Braga usou seu programa na manhã dessa terça-feira, 1 de dezembro para homenagear seu eterno amigo de programa, Tom Veiga, que dava vida ao Louro José. Hoje completa um mês da morte do artista, que sofreu um AVC em seu apartamento, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Ana exibiu algumas imagens de arquivo do Louro José, e também falou sobre a falta que o amigo faz. A contratada da Globo chorou, mas também riu em alguns momentos, e disse que a saudade também pode trazer um pouco de felicidade. Vem saber o que rolou no Mais Você.

Ana Maria Braga Faz Homenagem Á Tom Veiga

Nessa terça-feira, 1 de dezembro completa um mês da morte do artista, Tom Veiga. O ator deu a vida ao famoso personagem Louro José que fez companhia a Ana Maria Braga nos últimos vinte anos.

A morte de Tom Veiga pegou a todos os fãs e expectadores do Mais Você de surpresa. Tom tinha apenas 47 anos, e era pai de dois filhos, Alissa e Adrian. Segundo, Alessandra Veiga, esposa do primeiro casamento, os dois tinham planos de reatar a relação.

Ana Maria Braga usou a data para prestar mais homenagens exibindo vídeos antigos de Louro José no Mais Você. Louro foi criado pela própria apresentadora e conquistou sucesso do público na interpretação de Tom Veiga.

Faz um mês que meu amigo Tom Veiga nos deixou. Esse pensamento me leva direto para ele: uma pessoa tão especial”, iniciou Ana. “Mesmo sendo, durante muitos anos, uma figura anônima, marcou. E marcou muito. Seja pela inteligência, pela irreverência, pela presença de espírito, pelo bom humor e pelo mal humor também.

A apresentadora da Globo chorou, se emocionou mas deu algumas risadas ao lembrar de momentos cômicos que teve ao lado de seu mascote, Louro José: “Estão vendo como a saudade pode ser feliz também.”

Ana Maria Braga Abre o Coração no Fantástico

Ainda muito abalada com a morte precoce e inesperada de Tom Veiga no domingo 01 de novembro, Ana Maria Braga deu uma entrevista para Renata Ceribelli ao Fantástico na noite de ontem, 08. Na entrevista ela ressaltou que Louro José é um personagem imortal que estará sempre na memória afetiva de todos. Já sobre o amigo, Tom Veiga a apresentadora do Mais Você lembrou que ela e o ator se falavam todos os dias.

São entidades que nunca se misturaram. Então, agora, nesse momento, eu perdi o grande amigo, o Tom, e o meu filho, o Louro. Mas você olhando pra isso de frente, na verdade o Louro José existe. Ele pode não existir na interpretação magnífica do artista Tom Veiga, né? Que deu vida a esse personagem. Mas o personagem vai continuar existindo. Porque não tem como, se você pegar os grandes personagens aí, de qualquer… Da nossa vida, né? De Mickey Mouse a… Eles fazem aniversário e são eternos, né? E o Louro vai ser eterno pra sempre, né?

Ceribelli também perguntou se Ana pretende “aposentar” Louro José do Mais Você, Ana Maria Braga não fugiu na resposta, mas deu sinais que talvez o personagem possa ganhar um novo intérprete no futuro: “Eu acho que é muito cedo pra se dizer qualquer coisa, né? Mas obviamente o Tom é inigualável.”

Alguns comentaristas de TV apontam que, mesmo que Ana Maria não contrate outro manipulador para Louro José, o Mais Você precisará de um apoio para ajudar a apresentadora no comando do programa. Isso porque nos últimos anos, Ana deixou sua atração com muitos traços jornalísticos e Louro José, fazia a ponte nas transições nas entradas e saídas de blocos, além de ajuda-la nos merchandising