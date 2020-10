Nesta terça-feira (13), Andressa Suita se pronunciou pela primeira vez desde o anúncio da sua separação com o cantor sertanejo Gusttavo Lima e revelou alguns detalhes sobre toda a situação.

Vale lembrar que o casal anunciou a separação por meio de suas redes sociais na última sexta-feira (09), casados desde 2015 e pais de dois filhos, Gusttavo Lima foi o primeiro a se pronunciar sobre a situação em seu Twitter. Com um trecho de sua própria música, o cantor deixou claro que “Melhor terminar, cada um por si”.

Influenciadora choque com pedido de divórcio

De acordo com Andressa Suita, o cantor teria pedido o divórcio enquanto ela ainda dormia, sem nenhum motivo explícito. “Na madrugada de domingo para segunda eu fui acordada, e comunicada, que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento”, revelou ela em um série de stories postado em sua conta do Instagram.

Embora o fim do casamento não ter sido aparentemente causado por nada em específico, a influenciadora e modelo destacou que o casal tinha problemas: “Não era um conto de fadas, tinha alguns problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de separar. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha“.

Gusttavo Lima e Andressa Suita tem separação de bens

Além da separação, Andressa Suita desabafou sobre estar sendo bombardeada com mensagens após o fim inesperado de seu casamento com Gusttavo Lima. A loira declarou que resolveu mudar o número de seu telefone justamente para ficar incomunicável, avisando apenas seus parente próximos sobre a atitude.

Andressa e Gusttavo foram casados por 5 anos e são pais de Gabriel e Samuel. A influencer também deixou claro que o casamento foi feito em 2015 com a separação total de bens, e que isso teria sido uma escolha própria.

“Eu tenho o meu trabalho, e o Gusttavo tem o dele. Me senti bem na época, para mostrar que não estava me casando por interesse, que era por amor, mesmo. Sempre tive o meu trabalho. E não foi ele que me propôs isso, foi uma escolha minha“, declarou por fim.