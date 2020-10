A separação do casal Andressa Suita e Gusttavo Lima ainda está rendendo assunto e até mesmo bons frutos para a modelo. Segundo informações passada pelo jornal Extra, a loira segue aumentando bastante sua conta bancária e tem sido cada vez mais procurada por marcas para fazer publicidade em seu perfil do Instagram.

Segundo informações, a mãe de Gabriel (3 anos) e Samuel (2 anos) está se oferecendo para marcas de tinturas de cabelo para fazer uma mudança radical no visual, e está cobrando a bagatela de R$580 mil por isso.

Modelo fatura alto e coleciona mais de 200 contratos ativos

Andressa Suita, após toda a polêmica da separação já ganhou mais de 3,6 milhões de seguidores e tem cerca de 250 contratos ativos com marcas de diversos segmentos. Por seu trabalho, ela recebe cerca de R$800 mil mensais, mas o valor tem chegado a R$1 milhão facilmente.

As lives super produzidas feitas por seu ex-marido, Gusttavo Lima, renderam uma boa grana não só para o cantor. A influencer recebia R$150 mil para usar um modelo vendido por uma rede de magazines quando aparecia na transmissão ao vivo.

Ainda de acordo com o jornal, Andressa Suita conseguiu poupar bastante dinheiro por ser o sertanejo que pagava todas as contas. Assim, ela comprou um bem luxuoso em seu nome, adquirindo uma chácara avaliada em R$4 milhões, também em Goiânia. A propriedade localizada no Condomínio das Palmeias, conta com área de lazer particular, campo de futebol, entre outras coisas, além de ser cercada por uma floresta.

Tentativa de reconciliação de Gusttavo Lima e Andressa Suita teria falhado

Foi divulgado essa semana que o ex-casal Andressa Suita e Gusttavo Lima viajaram juntos em busca de uma reconciliação para manter o casamento. Segundo A Coluna do jornalista Leo Dias, mesmo após uma conversa em Angra dos Reis (RJ), o sertanejo teria demonstrado estar disposto a recomeçar, porém a modelo se mostra resistente reconciliação.

Segundo informações enviadas por pessoas próximas aos dois, a família da modelo não quer que o casal reate o casamento. A influencer teria até discutido seriamente com o irmão, por telefone, já que ela não aceita que ninguém fale mal do pai de seus filhos. O rapaz alfinetou Gusttavo Lima poucas horas depois do anúncio da separação.

Andressa Suita também não quer que o sertanejo continue fazendo crossfit na academia que ele frequenta em Goiânia. Segundo fontes, esse é um dos pré-requisitos para que eles possam ficar juntos novamente. Andressa retornou a Goiânia na noite da última terça-feira (20), com destino à mansão da família.