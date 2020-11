A apresentadora do Simples Assim, Angélica sensibilizou todos seus seguidores nas redes sociais ao exibir um bilhete de sua filha caçula, Eva de apenas oito anos. A filha de Luciano Huck escreveu uma carta endereçada a Deus pedindo para que ele ajude todo mundo a ficar bom.

Famosos fizeram questão de comentar a publicação da apresentadora da Globo, entre eles Carolina Dieckmann e Ingrid Guimarães. Vem saber o que Eva escreveu e o quanto repercutiu a sensibilidade da filha das estrelas globais muito queridos pelo público brasileiro.

Angélica Faz Publicação Emocionante

Uma das palavras que mais tem ganhado força nos últimos tempos é esperança. E a apresentadora da Globo Angélica realizou uma publicação em sua rede social onde mostrou uma imagem que retrata muito bem o significado dessa palavra misturado com fé.

Em sua conta do Instagram, a esposa de Luciano Huck publicou uma imagem de uma carta escrita a mão pela sua filha caçula, Eva. A carta foi endereçada direta para Deus e pede para que ele “ajude todo mundo ficar bom.” Um gesto que encheu o coração da mãezona Angélica de orgulho da filha. A carta traz o seguinte pedido:

Deus, eu te amo. Não deixa nada acontecer comigo e com minha família e meus amigos. Ajuda esse mundo ficar bom, Deus. Amém.

Na legenda, Angélica fez questão de dividir o mesmo sentimento e pedido da filha, Eva. e ainda escreveu: “E eu começo a semana com o coração cheio de esperança nas futuras gerações! Olha o que encontrei na porta do quarto da minha #Eva …, um bilhete para Deus, ‘ajuda esse mundo a ficar bom Deus …’. Amém minha filha.”

Famosos fizeram questão de comentar a publicação e também deixarem seus likes. Carolina Dieckmann destacou o nome da filha de Angélica, como se fosse um grito de emoção: “evaaaaaaaa.” Já Ingrid Guimarães elogiou a fé da pequena: “Coisa linda.” Quem também fez questão de comentar foi a modelo e apresentadora Daniella Cicarelli que disse: “A pureza das crianças é a esperança de um mundo melhor.”

Luciano Huck também curtiu a publicação da esposa. Vale lembrar que Angélica é bem religiosa e segue o catolicismo desde muito nova. Já sua mãe, Dona Angelina, é evangélica enquanto Luciano Huck e sua família são judeus.

Angélica, Mãe Moderna

Mãe de três filhos, Angélica já sente na pele a dificuldade de lidar com a adolescência dos jovens. E não pense você que a apresentadora foge da raia, ou pede para o filho ir procurar respostas nos livros ou na internet. Tanto a loira como Luciano Huck se dividem para conversarem com sobre esses temas mais delicados com os filhos mais velhos.

Para Thaís Fersoza, Angélica disse que Joaquim fica mais a vontade com Luciano Huck, mas ela também participa as vezes: “Ele fica mais à vontade de falar e eles já conversam mesmo sobre isso. O resto, namoradinha, bebida etc, eu falo também. Hoje em dia, os jovens já têm a informação. Está na palma da mão. Então, é melhor ele conversar com a gente do que falar com uma pessoa que não conhece e vai passar a informação para eles da forma que quiser. Temos que falar. Esse negócio de ficar cheio de dedos não dá. A internet está aí e a gente está muito atento a isso.”

Angélica também disse que antes da pandemia, Joaquim (o filho mais velho do casal) também já pedia permissão para sair em festinhas com os amigos: “Antes da pandemia, Joaquim estava muito nessa onda de ir para festas. Eu deixava ir. Aí vinha: ‘Ah, mas os meus amigos chegam 3 ou 4 horas da manhã’. E aí eu explicava que ele não ia chegar nesse horário.”

Conflitos da Pandemia

Ainda na entrevista, a contratada da Globo, revelou que sua família também tem passado por conflitos devido a pandemia do coronavírus. Isso porque Eva, Benício e Joaquim, sentem falta dos amigos e já não aguentam mais a distância da escola e da rotina normal.

“Está duro. Nos primeiros meses, eles entenderam. Quando deu três meses, começaram a dar uma surtada, do tipo: ‘Mãe, o fulano de tal já pegou, está imune’ ou ‘Fulana fez o teste, pode vir aqui porque está testada’. Essas coisas meio: ‘E aí? Vamos dar uma liberada?’. E eu fui muito radical porque meu pai e minha mãe estão morando aqui comigo. Agora, nos últimos 15 dias, a gente liberou de dois amigos, que já tinham tido até, virem aqui brincar. De máscara” revelou Angélica para Thaís.