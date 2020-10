Adepta ao amor livre e totalmente sem amarras, Anitta falou mais uma vez sobre sua vida amorosa. Dessa vez a estrela deu uma entrevista à revista americana Hola! e entre outras coisas falou seus relacionamentos são bem agitados.

Ainda no mesmo bate-papo, Anitta também falou que acredita no casamento e que pretende casar-se novamente. Ela já foi casada com o empresário Thiago Magalhães e sua união foi marcada por desafetos do esposo com seus amigos. O último namorado de Anitta foi o apresentador Gui Araújo. Vem saber o que rolou na conversa.

Anitta Diz Que Sua Vida Amorosa É Bem Agitada

Ninguém segura o furacão Anitta, a cantora brasileira continua pleiteando seu espaço ao sol no mundo disputado do entretenimento americano. Depois com uma parceria musical com Cardi B, na balada Me Gusta, a estrela brasileira deu uma entrevista exclusiva para a revista americana Hola! e falou abertamente sobre sua vida amorosa.

Famosa por ser “namoradeira” Anitta declarou que sua vida amorosa é bem agitada e que não se apega a números. Uma das respostas dada pela estrela durante a entrevista, quando questionada sobre relacionamentos ela disparou:

Muitos! Todo mês uma pessoa diferente ou toda semana (risos)

A cantora foi casada com Thiago Magalhães por 10 meses, o fim do relacionamento foi marcado por brigas entre alguns familiares e amigos da cantora com o empresário. Alguns colunistas afirmam que o empresário não gostava da rotina de festas promovidas pela cantora e que Thiago também pedia mais tempo de Anitta ao lado dele. Na época, a cantora estava a todo vapor investindo na sua carreira internacional. Mesmo assim, a estrela ainda acredita no matrimônio: “Eu acredito no casamento. É algo que deve acontecer para mim em algum momento.”

Ainda durante entrevista à revista Hola! Anitta disse que não existe perfil específico que lhe atraia mais:

Na verdade, é com qualquer pessoa que me ame e que seja bom para mim. Não me importo com as coisas, se a pessoa é do mercado (musical), se é rico, pobre…Não ligo para isso.

Anitta teve como últimos relacionamentos Gui Araújo e Pedro Scooby.

Anitta Revela Que Ficou com Dois Amigos Alemães

Em outro bate-papo, durante uma partida de videogame, Anitta mostrou que está cada vez mais independente e certa do que quer para si. A cantora é famosa por não ficar solteira por muito tempo e também por não ficar esperando as coisas mudarem dentro de seu relacionamento e logo já partir para outra.

Dessa vez, Anitta falou abertamente sobre ter um relacionamento aberto e disse que a maioria dos seus crushs dizem que topam ter um namoro assim. No entanto, pouco tempo depois, a cantora já começa perceber sinais de ciúmes e desgaste da relação, por conta de um combinado que não foi totalmente pensado por ambas as partes.

Queria isso, mas pessoas têm apego e eu não, tá bom. Gosto do boy ou girl sendo feliz com quem quiserem tenho dificuldade. Por mim, boto meu boy pra beijar outra pessoa na minha frente! Acho tudo, lindo, enriquecedor. Acho lindo ver o outro feliz e compartilhar essas coisas. Mas a pessoa finge que tá tudo bem, mas não tá. Eu falo: ‘olha, eu quero desse jeito. A gente beija e continua amigo’. Aí a pessoa aceita, diz que é livre e daqui a pouco a pessoa tá se rasgando de ciúmes e eu fui trouxa de achar.

A cantora ainda fez questão de dar exemplo de como é adepta ao relacionamento aberto e citou que há pouco tempo viveu um romance à três com dois alemães.