Anitta ficou encantada durante a quarentena com um jovem francês que conheceu em sua tour pela Europa no meio do ano. Durante entrevista para uma rádio inglesa, a cantora chegou a falar que investiu até em aulas de francês para poder conversar melhor com o seu crush.

Parece que “essa ficada” de Anitta já entrou para a história já que ela mesma disse que com esse francês ela fez o melhor sexo de sua vida. Vem saber se a estrela brasileira conseguiu aprender o básico da língua estrangeira e também quem é o boy que arrancou o fôlego da cantora.

Anitta Revela Melhor Sexo de Sua Vida Com Um Francês

Anitta entrou no clima sensual de sua música Me Gusta, sucesso que gravou com a participação especial da estrela internacional Cardi B. E disse que gostou de tudo que um certo francês fez com ela durante sua viagem para Europa no meio do ano.

Durante uma entrevista para uma rádio inglesa, Anitta revelou que ficou tão encantada com o boy europeu que resolveu aprender francês para interagir com seu crush. Mas depois que veio embora usou somente outros idiomas para trabalhar e o francês acabou ficando de lado.

Ai, durante a quarentena, eu fiz algumas aulas de francês. E eu peguei um cara francês, que foi o melhor sexo da minha vida, de todos os tempos, e ele me ensinou um pouco mais de francês. Eu podia me comunicar, mas eu não pratiquei mais, esse é o problema. Eu passei duas ou três semanas agora fazendo promocionais em inglês e espanhol, então eu esqueci, mas eu estava indo bem.

Ainda durante entrevista, Anitta também disse que essa sua viagem para Europa ela consolou seu amigo Neymar. Na época o jogador havia acabado de perder uma final de campeonato europeu e os dois resolveram afogar as mágoas com muita bebida e bate-papo.

Quem É Esse Tal Francês

Anitta não citou nomes ao falar do francês que segundo ela fez o melhor sexo do mundo. Mas o portal UOL apurou que trata-se do modelo, Lucas Morin Omulek, que na verdade é franco-brasileiro, já que sua mãe nasceu no Brasil.

Lucas, além de affair europeu de Anitta, é modelo, fotógrafo e artista plástico. Ainda segundo o UOL, aos 13 anos Lucas começou a tatuar com 15 já tinha conhecido mais de 20 países na divulgação de seu trabalho.

Atualmente Lucas também atua como diretor de videoclipes de rappers franceses, e também se naturalizou brasileiro. Haja fôlego para tantas atividades, não é mesmo?

Anitta Diz Que Sua Vida Amorosa É Bem Agitada

Ninguém segura o furacão Anitta, a cantora brasileira continua pleiteando seu espaço ao sol no mundo disputado do entretenimento americano. Depois com uma parceria musical com Cardi B, na balada Me Gusta, a estrela brasileira deu uma entrevista exclusiva para a revista americana Hola! e falou abertamente sobre sua vida amorosa.

Famosa por ser “namoradeira” Anitta declarou que sua vida amorosa é bem agitada e que não se apega a números. Uma das respostas dada pela estrela durante a entrevista, quando questionada sobre relacionamentos ela disparou:

Muitos! Todo mês uma pessoa diferente ou toda semana (risos)

A cantora foi casada com Thiago Magalhães por 10 meses, o fim do relacionamento foi marcado por brigas entre alguns familiares e amigos da cantora com o empresário. Alguns colunistas afirmam que o empresário não gostava da rotina de festas promovidas pela cantora e que Thiago também pedia mais tempo de Anitta ao lado dele. Na época, a cantora estava a todo vapor investindo na sua carreira internacional. Mesmo assim, a estrela ainda acredita no matrimônio: “Eu acredito no casamento. É algo que deve acontecer para mim em algum momento.”

Ainda durante entrevista à revista Hola! Anitta disse que não existe perfil específico que lhe atraia mais:

Na verdade, é com qualquer pessoa que me ame e que seja bom para mim. Não me importo com as coisas, se a pessoa é do mercado (musical), se é rico, pobre…Não ligo para isso.

Anitta teve como últimos relacionamentos Gui Araújo e Pedro Scooby.