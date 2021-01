Anitta foi uma das artistas que trabalhou pesado na virada do ano. A cantora realizou um de seus maiores sonhos que foi se apresentar em um dos Réveillon mais famosos do mundo, o da Times Square. A artista teve que trabalhar pesado com ensaios até o grande momento, mas teve uma apresentação bem elogiada pelo público e crítica.

Depois do dever cumprido, Anitta resolveu aproveitar sua passagem pelos Estados Unidos para fazer uma das coisas que mais gosta, esquiar. Para isso, a cantora se juntou com mais duas amigas e foi direto para Aspen, no Colorado. Apesar dos “carões” nas fotos a cantora não escondeu o frio congelante que é enfrentado com looks para lá de elogiados. Vem saber o que rolou.

Anitta Enfrenta Frio Congelante Para Esquiar nos Estados Unidos

Quem assistiu as duas séries de Anitta na Netflix já percebeu que a cantora gosta de esquiar. Na série documental inclusive aparece a artista conhecendo as estações de esquis, um de seus grandes prazeres. Pois depois do dever cumprido, Anitta se juntou com mais duas amigas e foi para Aspen no Colorado para praticar um pouco do esporte.

Dona do hit Me Gusta está aproveitando o momento para desfilar seus looks de frio super inspirados. Ela conseguiu até uma touca que cobre o rosto inteiro, deixando livre somente os olhos e a boca e para dar aquele toque especial ainda possui duas orelhas de coelho.

Mas mesmo esses looks mais extravagantes às vezes não dá conta de tanto frio que faz na cidade americana. E quem disse isso foi a própria Anitta em sua conta do Instagram. Em uma das publicações a cantora escreveu: “Não sinto mais as minhas pernas,” uma de suas amigas então completou: “Ou mãos ou pés.”

Mesmo enfrentando o frio, Anitta fez uma série de vídeos esquiando com diversas trilhas sonoras. Mais cedo a cantora publicou uma foto vestida toda de preto e usando uma jaqueta no melhor estilo peluda. O look fez tanto sucesso que Maraisa, que faz dupla com Maiara, pediu a roupa emprestada.

Show Do Réveillon

Um dos assuntos mais comentados na virada do ano foi a apresentação inédita de Anitta no grande show de Réveillon da Times Square, coração de Nova York. A cantora brasileira conquistou um feito, até então, nunca realizado por um artista brasileiro.

Anitta se apresentou um pouco antes da meia-noite, e devido a pandemia de coronavírus que assola o país e o mundo, dessa vez o show não contou com público nova-iorquino que costuma lotar as ruas próximo ao palco. Esse ano apenas pequenas grupos de pessoas foram convidados e tiveram que assistir ao show dentro de um cercadinho. Todos convidados faziam parte dos profissionais que são linha de frente ao combate do coronavírus, como bombeiros, enfermeiros e alguns médicos.

Em entrevista ao repórter do Fantástico, Anitta contou como é fazer um grande show sem a presença do público: “A sensação é como se você estivesse num programa de televisão. Porém, como é uma coisa muito inédita, a gente fica nervoso.”

Anitta ainda revelou que teve que contratar bailarinas americanas, isso porque sua equipe de dança não conseguiu visto à tempo para viajarem juntas. A cantora disse que parte dos ensaios foi realizado totalmente a distância, e os detalhes finais foram acertados dias antes do show.

Anitta cantou sucessos que já são escutados pelo público americano como Me Gusta e Downtown e ainda incluiu o funk brasileiro cantando a batida Bola-Rebola. Para fechar a apresentação com chave de ouro, a artista brasileira ainda usou uma pulseira que está avaliada em US$ 80 mil (R$ 416 mil), isso que é poder, não é mesmo?