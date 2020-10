O mundo e (principalmente) o Brasil sentem falta do seriado Chaves na TV. O humorístico mexicano de sucesso mundial teve que suspender sua exibição em todos os países devido a um conflito judicial entre os herdeiros do criador, Roberto Gómez Bolaños e a Televisa.

Mesmo assim, as polêmicas, que não eram poucas em seus bastidores ainda reverberam até hoje. Nas últimas semanas, Carmen Valdés, filha de Ramón Valdés que interpretava o ‘Seu Madruga’ disparou que boatos de que seu pai era viciado em drogas em bebidas não passou de uma invenção de outra atriz do mesmo elenco, Florinda Meza, atriz que dava vida a rabugenta Dona Florinda em Chaves

Casos de Família Faz Filha de Seu Madruga Desmentir Dona Florinda em Chaves

Sabe aquela faísca que saia quando Quico chamava sua mãe, e essa saia soltando fogo pelas ventas e sempre batia em Seu Madruga? Então, essa desavença tinha um fundo de verdade. Isso porque, a filha do ator Ramón Valdés, Carmen Valdés deu um depoimento dizendo que o pai foi prejudicado por sérias acusações feitas por Florinda Meza, atriz que interpretava Dona Florinda e que era casada com o criador de Chaves, Roberto Gómez Bolaños. As informações são da Revista Quem.

Segundo Carmen, as informações que seu pai era alcóolatra e usuário de drogas é tudo invenção de Florinda que não gostava de Ramón, dentro e fora da série. Inclusive, Florinda foi a responsável pela saída do pai do seriado Chaves, ainda durante os anos oitenta.

Foi uma situação muito lamentável. Eles eram uma família, mas quando a relação do Chespirito e Florinda Meza começou a ficar estável, ela começou a tomar o controle de algumas coisas como de direção, dizer se algo está bom ou não, cortar cena, dizer, ‘assim, Ramón’ ou ‘faça isso’. Por vários anos, Roberto deu liberdade ao meu pai, mesmo sendo muito rígido e ciumento em relação ao que escrevia. Mesmo assim, lhe dava toda a liberdade para improvisar (na série Chaves). Quando a Florinda começou a tomar o controle disso, não deixou mais ele fazer isso. Começou uma pressão e meu pai não se sentiu mais à vontade. Não gostava de problemas e preferiu se retirar e ter um conflito forte com Roberto e Florinda.

Ramon saiu de Chaves em 1979 e retornou em 1981. Mas depois de mais desentendimento ele abandonou a série novamente em 1982. Em 1987, Ramon decidiu participar da série Ai Que Kiko, produzida por Carlos Villagran no Peru.

Problemas com Drogas

Carmem também desmentiu boatos que seu pai era viciado em drogas ilícitas e afirmou que durante as gravações de Chaves seu pai era apenas fumante. Aliás. Ramón Valdés era o único contratado da Televisa que tinha permissão para fumar cigarro dentro das dependências da emissora.

Todos sabemos que foi Florinda Meza quem disse que o meu pai tinha estes problemas. Mas você acha que uma pessoa que é viciada ou que tem fraqueza por algum vício, seja droga, álcool poderia carregar aquele ritmo de trabalho que tinha quando deixou tantos programas gravados e saiu? As viagens muito longas pela América Central, América do Sul e Caribe? Você acha que Roberto Gómez Bolaños ia permitir com os compromissos que eles trouxeram?

Ramon Valdéz faleceu em 1988 depois de enfrentar um câncer no estômago. Além de Chaves o ator também emprestou seu talento para o cinema e teatro. Fora das telas, o ator era mais reservado e bem apegado a família. Ramon ainda deu vida a vários personagens no seriado Chapolin Colorado, também criado e dirigido por Roberto Gómez Bolaños. Dizem que depois da saída definitiva de Ramon dos projetos de Roberto, o criador de Chaves decidiu não escrever mais o seriado, já que Seu Madruga era um personagem fundamental para a série, e além de pai da Chiquinha também era uma espécie de pai para o protagonista.