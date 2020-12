A Fazenda 12 terminou, mas algumas histórias que começaram dentro do reality da Record ainda continuam a todo vapor fora do confinamento. É o caso de amor de Biel e Tays Reis. O casal iniciou um romance que parecia que não iria para frente nem dentro do programa.

Mas tanto Tays como Biel chegaram até as últimas semanas do reality, o funkeiro inclusive disputou o prêmio de R$1,5 Milhão com Jojo Todynho. Para aqueles que não botaram fé, esse final de semana, após cumprir os compromissos com a Record TV, Tays e Biel foram parar na casa do cantor, no interior de São Paulo. Cartolouco também foi para segurar vela. Vem saber o que rolou.

Biel Leva Tays Reis Para Sua Casa em Lorena, Cartolouco Vai Junto

Se alguém apostava que o romance entre Biel e Tays não atravessaria a porteira de A Fazenda 12, pode ser que esse alguém esteja enganado. O casal não se desgrudou um minuto depois da final do reality da Record TV.

Após cumprirem compromissos com outras atrações do canal, Biel se dirigiu para Lorena, interior de São Paulo, onde mora com sua família. Tays e Cartolouco apareceram por lá no final de semana, e Biel e Tays ficaram juntinhos entre beijos e abraços para felicidade dos fãs.

Durante o confinamento de Fazenda 12, o romance entre Biel e Tays teve altos e baixos. A cantora baiana chegou a cobrar uma postura mais comprometida do cantor, que não queria taxar a relação deles. Após a final, sem pressão nenhuma, Gabriel decidiu levar Tays para sua casa e apresenta-la para família.

Quem também apareceu por lá foi o jornalista Cartolouco. Fiel escudeiro de Biel dentro do reality e também forte torcedor do cantor depois que foi eliminado de A Fazenda 12, Cartolouco brincou em sua rede social aparentando estar segurando vela para o casal amigo.

Apesar de suas investidas e até uma troca de beijo com Luiza Ambiel, ao contrário de Tays e Biel, o romance entre Cartolouco e a ex-Banheira do Gugu não engrenou.

Jojo Para Convite de Faro: “Tô Fora!”

No último domingo, Jojo Todynho e todos os participantes de A Fazenda 12 foram até o programa A Hora do Faro para reverem os melhores momentos do programa. A produção do programa elaborou uma premiação e entregou um troféu para diversas categorias entre elas: “melhor briga”, “melhor fofoqueiro” e “melhor sofrência.”

Ainda durante a atração, Rodrigo Faro anunciou que semana que vem irá ao ar um especial com Biel. O programa irá contar a trajetória do cantor (e também deve relembrar algumas polêmicas). Mas um dos pontos altos será o lançamento da nova música do cantor. Foi nesse momento que Faro teve a “genial” ideia de convidar Jojo para fazer parte desse especial.

Eu? Tô Fora! – disparou Jojo após a indicação de Faro.

O apresentador então insistiu: “Não quer? Gravar uma música com o Biel?” A cantora então arrumou um bom argumento para não participar da atração dedicada ao funkeiro, que terá o intuito de relançar sua carreira musical.

Muito obrigada, mas não quero. Deixa ele curtir o momento dele, eu quero ver minha família.

Biel No Programa

Biel se mostrou como um jogador nato em A Fazenda 12. O cantor participou de diversas jogadas, combinou votos e foi o único que sobrou do chamado “Grupo do Bico Preto” o restante foi eliminado um a um.

Com uma torcida forte e organizada, Biel conseguiu chegar a final e ocupar o segundo lugar. A rivalidade com Jojo Todynho ajudou a impulsionar a participação do cantor em A Fazenda 12, ele também engatou um romance com Tays Reis que o ajudou a ter uma visão mais “amorosa” na disputa.

Segundo informações do Programa A Tarde É Sua, Biel e Jojo Todynho estão contratados da Record TV. Biel deverá gravar uma novela para o canal ano que vem.