Parece que a quarentena tem feito alguns casais repensarem em suas relações causando até separações. E ao que indica o jornal Extra, foi o caso de Luan Santana e Jade Magalhães. O casal de pombinhos estavam juntos há doze anos, com alguns términos e retornos, mas o casamento estava agendado para esse ano.

Ainda segundo o jornal, Jade teria decidido passar a quarentena ao lado de Luan Santana, já que os shows do cantor pelo Brasil foi cancelado devido a pandemia, e as lives ocorreriam com espaços maiores de tempo dando a oportunidade do casal ficar mais juntinho. E foi isso que “melou” o noivado.

Luan Santana e Jade Magalhães Terminam Noivado, Segundo Jornal

Conviver 24 horas por dia com pessoas da família, com saídas de casa limitadas e uma imersão profunda no relacionamento tem feito alguns casais repensarem em suas relações. E segundo o Jornal Extra, do Grupo Globo, essa “análise” sobre convivência cotidiana teria afetado um dos casais mais famosos do meio artístico, Luan Santana e Jade Magalhães.

Semana passada algumas fontes de notícias de famosos já noticiaram que Jade teria saído da casa de Luan Santana e que os dois não estavam bem com a relação. Fabíola Reipert do quadro A Hora da Venenosa chegou a dizer que a estudante não realizava uma publicação há dias e que o casal estava passando por uma crise.

Agora segundo matéria do Jornal Extra, Luan Santana e Jade Magalhães não estão mais juntos e a estudante até saiu da casa do cantor em Alphaville, região nobre da grande São Paulo.

Já tem pelo menos uns 15 dias que eles decidiram acabar o noivado. Casamento não vai acontecer mais não – disse fonte ao jornal.

Última Aparição em Público

Luan Santana e Jade Magalhães foram vistos juntos pela última vez juntos durante a live do cantor ao lado de Luísa Sonza e Giulia Be. A apresentação do trio foi em um formato “baile de gala” e contou com os cantores usando trajes elegantes.

Mas o problema entre Luan e Jade estava ocorrendo bem antes desse show. O casal que cancelou o casamento que aconteceria esse ano devido a pandemia, teve dificuldades na convivência jutos durante a quarentena.

A convivência na quarentena foi ruim para eles. E Jade já não é mais a moça que era apenas a namorada do Luan. Ela amadureceu, criou seu nome e quer coisas diferentes, ser mais independente – afirmou a fonte ao Extra.

Tanto a assessoria de Luan Santana como a de Jade Magalhães não confirmam o rompimento. Mas os dois também não aparecem mais juntos nem nas redes sociais.

Luan Chegou a Anunciar: Casamento à Vista

Juntos há 12 anos, Luan Santana disse durante entrevista para o Encontro com Fátima, que o casamento com Jade Magalhães iria acontecer em breve. Os preparativos estavam a todo vapor, e a previsão do casal era para uma grande festa ainda esse ano, no entanto a pandemia fez com que Luan e Jade adiassem os planos.

Estava (com casamento marcado). Tive que interromper os planos, as reuniões e tudo. Passando a quarentena, quero retomar os planos. A gente está há 12 anos juntos. É muito tempo.

Vale lembrar que Luan Santana fez o pedido de casamento para Jade durante um passeio de balão em Portugal. Mais romântico impossível.

Luan Sai em Defesa de Luísa Sonza

Luan Santana participou de uma das lives mais vistas dos últimos tempos. Ao lado das novas musas do pop, Luísa Sonza e Giulia Be, o cantor deu voz à grandes sucessos em um show que foi intitulado como Clássicos.

A live alcançou mais de 39 milhões de views, mais de 150 mil menções no Twitter e impactou mais de 20 milhões de interações nas redes sociais. No show, os cantores revisitaram clássicos da musica popular brasileira em versões para lá de inspiradoras. Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be homenagearam: Alcione, Zezé Di Camargo e Luciano, Reginaldo Rossi e Kid Abelha.

Em determinado momento, Luan Santana interrompeu o show e fez um discurso em defesa de Luísa Sonza que vem sofrendo cruéis ataques nas redes sociais depois que assumiu romance com Vitão.