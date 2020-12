Muitos famosos, assim como milhares de brasileiros, decidiram não ficar em casa e passar a festa de final de ano com os amigos. Mas parece que algumas dessas saidinhas estão dando o que falar. Duas delas em especial, a reunião das ex-BBBs Thelma, Rafa, Manu com Bruna Marquezine e a festa para 150 convidados de Neymar.

Enquanto algumas pessoas estão atacando a reunião de Bruna Marquezine e mais oito pessoas numa ilha no Rio de Janeiro, outras pessoas estão julgando a festa de final de ano de Neymar que durará mais de cinco dias e pretende reunir pelo menos 150 convidados entre artistas e amigos do craque. Bruna rebateu algumas críticas e curtiu um comentário que comparou os dois eventos. Vem saber o que rolou.

Bruna Marquezine Curte Comentário Contra Neymar

Sim, os famosos estão em polvorosa com as festas de final de ano. Contrariando todas as indicações para ficarem em casa, as celebridades se organizaram e prepararam as famosas “viagens de final de ano.” Bruna Marquezine por exemplo, se juntou com Thelma Assis, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e mais outras quatro pessoas para uma viagem à uma ilha no Rio de Janeiro.

As meninas super poderosas alugaram uma ilha privada para comemorar o Réveillon longe de aglomerações dentro de seu próprio núcleo. Segundo elas, todas fizeram teste de Covid-19 e testaram negativo ao vírus. Mesmo assim diversas pessoas criticaram a viagem das meninas, justamente por não darem o exemplo às outras pessoas para ficarem em casa.

Já Neymar foi além. O craque do PSG adaptou uma de suas mansões no Brasil, sua casa de Mangaratiba para receber mais de 150 pessoas. Segundo informações de diversos sites, Neymar adaptou sua casa com paredes acústicas para não vazar “barulho” no condomínio de alto padrão localizado em Mangaratiba. Além disso, todos os participantes recebem pulseiras com determinadas cores que dão direito ao evento em dias diferentes.

Mesmo com toda essa organização e com todos os 150 convidados realizando testes de Covid-19, diversos jornalistas criticaram duramente a postura de Neymar por realizar uma festa diante da pandemia. Nas redes sociais também não foi diferente. Uma das críticas comparou o evento de Neymar com o encontro de Bruna Marquezine, e a atriz acabou curtindo a publicação, o que intensificou a postagem.

Quem diria que uma ilha ia dar mais o que falar que um festa pra fucking [‘malditas, em inglês] 500 pessoas?- escreveu o internauta que ganhou o like de Bruna Marquezine.

Marquezine Também É Criticada

Mas parece que o tamanho das festas e a forma que elas são organizadas não são parâmetros para o público criticar as posturas dos famosos. Mesmo se organizando em um grupo pequeno (com menos de 10 pessoas), Bruna Marquezine, Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi também receberam críticas por organizarem esse encontro durante a pandemia de coronavírus.

Mas Bruna Marquezine fez questão de rebater todos os comentários nas redes sociais.

Estou muito tranquila com a minha decisão e escolhi não esconder porque estou em paz e ciente que não estou fazendo nada grave, nem colocando a vida de ninguém em risco. O que ainda me impressiona é o quanto essa rede social é tóxica e as pessoas amarguradas.

Vale lembrar que Bruna Marquezine e as amigas estão em uma ilha na região de Angra dos Reis. A mansão de Neymar fica numa região bem próxima a essa área de arquipélagos. Bruna e Neymar começaram o relacionamento em 2012. Depois tiveram diversas idas e vindas até que o fim definitivo do namoro aconteceu no final de 2018.

No carnaval de 2019 uma polêmica daquelas acabou criando um atrito entre os dois. A relação entre Neymar e Bruna Marquezine azedou depois que o craque trocou um beijo com Anitta no mesmo camarote em que a atriz estava presente. Os fãs e a crítica consideraram uma falta de respeito do jogador com sua ex.