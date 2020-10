O ator Bruno Gagliasso esbanjou fofura e deixou seus fãs babando nesta última quinta-feira (15), usando sua rede social para relembrar uma foto recente tirada ao lado de sua esposa, Giovanna Ewbank, e do filho recém-nascido, Zyan.

Em seu Instagram, Bruno compartilhou uma foto linda em família em comemoração a mais um “mesversário” de seu herdeiro, que completou 3 meses na semana passada.

Ator compartilha comemoração de 3 meses do novo herdeiro

Na imagem compartilhada por Bruno Gagliasso, o pequeno aparece no colo de Giovanna usando uma roupinha super fofa. O bebê surgiu com uma camiseta azul, uma calça no estilo jogger bege e uma botinha marrom, estilo apontado pelos seguidores como influência do pai.

“TBT dos três meses de felicidade plena. Muitos abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim”, escreveu o ator na legenda.

A publicação acabou roubando a cena da web com a beleza da família e recebeu uma onda de elogios dos seguidores. “Zyan é a cara do Bruno“, apontou um seguidor. “Que coisa mais linda”, falou outro. “Morri com tanta beleza”, comentou mais um.