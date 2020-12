Carla Perez e Xanddy decidiram fazer uma pequena reunião em família para comemorarem os 17 anos de Victor Alexandre, o filho do casal fez aniversário no último domingo, 20, e achou que nem teria nada.

Além de Carla Perez e Xanddy, o jovem Victor Alexandre também contou com a presença da namorada, Jarline Batista, da irmã, Camilly Victória e do cunhado Red Rum. Para fechar a surpresa, Ale ainda ganhou um bolo inusitado que ele pediu na brincadeira, mas os pais levaram a sério. Vem saber o que rolou nessa festar cheia de amor em família.

Carla Perez e Xanddy Comemoram o Aniversário de Victor Alexandre

Você pode não lembrar mas em dezembro de 2003, Carla Perez dava a luz ao seu segundo filho, Victor Alexandre. E já se passaram 17 anos, e o “pequeno” Ale já está enorme e até namorando. A família, incluindo a namorada e o cunhado decidiram fazer uma pequena comemoração para não deixar a data passar batida na última segunda-feira, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

No domingo que foi a data de nascimento de Victor, Carla Perez escreveu em sua rede social:

“Filhão amado, hoje é o seu dia!!! 20 de dezembro de 2003 foi o dia em que o Senhor escolheu para completar a felicidade da nossa família! Hoje vc completa 17 anos. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Meu amor, eu sou a mãe mais feliz do mundo por ter você. Meu orgulho! Meu menino de ouro, amável com todos, rapaz respeitador, responsável, prestativo, honesto, educado, estudioso, generoso, brincalhão e com um coração incrível.

Bolo Inusitado

O bolo veio um dia depois do aniversário de Victor e Carla Perez E Xanddy surpreenderam o garoto que fez uma brincadeira que acabou sendo levada a sério.

Ele pediu esse bolo do Shrek na zoeira e nós atendemos pra zoar ele. Te amo, meu filho. Sua alegria é a nossa alegria!

As atrizes Cacau Protasio e Feranda Pontes fizeram questão de curtirem a publicação, assim como o apresentador da Record TV Luiz Bacci.

Fãs de Carla Perez também se manifestaram nas redes sociais: “Aquilo ali é o popozinho do Shrek” observou uma seguidora. “Que família mais linda” elogiou outra fã”. “Que lindos Carlinha…Bj e saudades da época que ia no seu programa” escreveu outra internauta.

Xanddy Também Escreveu Sobre o Filho

O cantor Xanddy, assim como Carla Perez, também escreveu sobre o filho em um textão daqueles cheio de inspirações e muito amor!

17 anos, mas parece que vc já tem uns 30, filho! Maduro, responsável, zeloso, trabalhador, que já tem até planos de vida traçado, às vezes só esquece de compartilhá-los com papai e mamãe, fazendo suas surpresas rs”Continue sendo essa pessoa tão do bem, amável, educado, honesto, brincalhão e apenas seja menos ranzinza (igual ao seu pai) e cabeça dura (igual ao seu avô Rs). Que o dia de hoje se multiplique infinito, que vc receba e sinta todo amor e bênçãos do Senhor Jesus e de todos que te amam tanto. Que Ele seja sempre o seu alicerce, filho. Feliz aniversário, meu Victinho!!

O cantor ainda publicou duas fotos, uma quando Victor Alexandre ainda era bebe e outra agora, adolescente, também no colo do pai: “você sabe o quanto te amo, o quanto eu me orgulho e tudo que o meu coração deseja para você. Parabéns! Vamos aproveitar e celebrar muitooo o seu dia, meu amor” finalizou o marido de Carla Perez.

Vale lembrar que recentemente Xanddy e Carla Perez comemoraram os 19 anos de casados nas praias paradisíacas do Havaí. Na próxima quarta-feira será a vez de Camilly Victória comemorar seu aniversário. Para data, a filha de Carla prepara um lançamento de um clipe de uma música gravada por ela e seu namorado.