Carlinhos Silva, mais conhecido pelo personagem Mendigo, que interpretou no programa Pânico, se pronunciou sem citar nomes sobre a identidade de gênero de pessoas trans.

Mesmo sem se referir a ninguém, os internautas creditaram a fala à polêmica envolvendo Thammy Miranda como um dos garotos propaganda da Natura na campanha de Dia dos Pais.

Em seu Instagram, Mendigo, que fugiu de casa com os irmãos quando criança para fugir das agressões do pai, cresceu sem família após se perder dos irmãos e passou a viver na Febem (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor), atual Fundação Casa.

Em seu post nos stories da rede social, Mendigo afirma que prefere ser órfão a ter uma mãe trans e cita passagens bíblicas.

Mendigo critica adoção por pessoas trans

“Não existe jamais amor real nisso, pois se deus é amor, na sua forma perfeita, o próprio deus nos deixou escrito a forma correta de senti-lo e dá-lo”, afirmou o humorista antes de criticar a adoção por pessoas não heterossexuais.

Ele prosseguiu com “se você soubessem como é difícil adotar uma criança no Brasil. Ah, mas somente héteros e pessoas normais que têm essa dificuldade (…) esse país me dá vergonha“.

Ele conclui a critica com passagens bíblicas e afirma “é melhor estar sozinho nos braços de deus do que sempre rodeado e acompanhado, mas no colo do capeta”.

Posicionamento ocorre após polêmica com Thammy Miranda

O posicionamento de Carlinhos não é aleatório. A internet foi tomada nos últimos dias por diversos posicionamentos a respeito da publicidade de Thammy Miranda, um homem trans e pai, para a marca de cosméticos Natura, em ação do dia dos pais.

O post pago no Instagram de Thammy em campanha para a marca ocorreu na semana passada, mas a repercussão só ganhou força após uma iniciativa de boicote do pastor Silas Malafaia.

O religioso publicou em seu Instagram uma imagem com o seguinte texto: “vamos boicotar a Natura! Coloca um a mulher para fazer papel de homem no dia dos pais. Uma afronta aos valores cristão“.

A comoção na internet foi tamanha, com opiniões contra e a favor, que as ações da marca na bolsa de valores tiveram aumento de 7%.

Mendigo está envolvido em outra polêmica

Não é só a opinião controversa sobre adoção de crianças por pessoas trans que tem dado o que falar na vida de Carlinhos. O humorista, que já namorou Sabrina Sato, tem problemas com uma outra ex.

A mãe de seu filho, Aline Hauck, acionou a justiça porque Mendigo teria violado a medida restritiva de distanciamento imposta pela justiça ao cita-la diretamente seus stories. A reivindicação de Aline é que a justiça tire do ar o Instagram de Mendigo.

Os dois têm atritos judiciais causados pela disputa pela guarda do filho que tiveram. A medida restritiva foi imposta após diversas ameaças feitas pelo humorista.

Em uma dessas ameaças ele afirma que deveria ter feito com Aline o mesmo que o ex-goleiro Bruno fez com a mãe de seu filho.

Bruno foi condenado por homicídio, ocultação, sequestro e cárcere privado.