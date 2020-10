Claudete Troiano, a nova contratada da RedeTV! usou seu espaço no canal para esclarecer um boato que ronda os bastidores da TV há anos: a famosa história que ela “pediu a cabeça” de Catia Fonseca na Record no início dos anos 2000.

“A lenda” contada é que Catia Fonseca ia muito bem na TV Gazeta em São Paulo. Na época a Globo contratou Ana Maria Braga, e a emissora do bispo precisou correr para encontrar uma substituta em um final de semana. Catia Fonseca foi escolhida, mas pouco mais de uma ano depois, Catia foi demitida e Claudete entrou em seu lugar. Vem saber o que rolou e que Troiano disse a respeito.

Claudete Troiano Esclarece “Puxada de Tapete” em Catia Fonseca

A mais nova contratada da RedeTV! Claudete Troiano usou seu espaço na emissora para dar sua versão sobre uma história que ronda nos bastidores da televisão há anos. Tudo aconteceu no final dos anos 90.

Em 1999, Ana Maria Braga trocou a Record pela Globo em uma tacada de mestre da emissora dos Marinhos, que na época fez uma “rapa” nas concorrentes, levou Serginho Groisman e Jô Soares do SBT, Luciano Huck da Band e Ana Maria e Louro da emissora do Bispo.

A Record teve que correr para encontrar uma substituta de sexta-feira para segunda. E a solução foi achada na apresentadora Catia Fonseca, que na época trabalhava na TV Gazeta apresentado o Pra Você. Catia tinha carteira assinada e trocou de emissora para ganhar dez vezes mais do que ganhava na Gazeta. Nesse mesmo período Claudete Troiano também estava na Gazeta apresentado o Mulheres, que ia muito bem de audiência também.

Mas não foi um período fácil para Catia, pois a apresentadora sofreu forte pressão da diretoria da Record cobrando resultados. Até que durante os bastidores do Teleton do SBT no final de 1999, Catia Fonseca ficou sabendo pela imprensa que ela seria demitida da Record, e quem a substituiria seria Claudete Troiano. Catia ficou extremamente magoada e se sentiu até humilhada por saber por outras pessoas seu futuro profissional, no meio de um evento solidário e com artistas de todas as emissoras misturados.

Cátia ficou tão triste que nem quis saber de uma proposta da Record para apresentar outro programa na emissora e cortou os laços de vez. Na época ela conversou com a revista Isto É Gente e falou sobre o caso.

Não usaria os meios que ela (Claudete Troiano) usou. Soube que ela pediu para um diretor dizer aos executivos da emissora que era mais em conta e aceitava ganhar metade do que eu.

Versão de Claudete Troiano

Agora, anos depois, Claudete falou sobre essa polêmica e disse que não foi exatamente o que aconteceu e que ela nunca teve tal influência com executivos de emissoras para retirar alguém do ar.

Teve uma história meio chata aí de que eu liguei para Record para pegar o lugar dela (Catia Fonseca)… Uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade. E eu não tenho este poder, gente.

Ainda durante sua atração, Claudete Troiano disse que sua relação com Catia é muito boa. Ela inclusive acolheu muito bem uma das filhas de Claudete que trabalhou na Gazeta, na produção do programa Mulheres.

Tenho muito a agradecer a Cátia porque minha filha foi produtora, jornalista também como eu e ela foi trabalhar como produtora na Mulheres. E a Catia foi uma querida, a recebeu super bem.

Claudete Troiano ainda finalizou a polêmica e disse que foi ela quem indicou Catia Fonseca para uma oportunidade na TV aberta.