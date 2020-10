No ar até amanhã (sábado)pela tela da Globo, Daniel Rocha fez o clima esquentar em sua rede social ao surgir sem camisa e com um shorts bem folgadinho. Na legenda o ator falou da onda de calor que atinge o Brasil e desejou boa noite para todos.

Isso foi apenas um gatilho para todos os seguidores de Daniel Rocha no Instagram, que elaboraram as mais criativas cantadas para o ator. Amigos famosos como Nany People e Rainer Cadete também se manifestaram. Vem saber o que rolou de tão intrigante que agitou o mundo das redes sociais.

Daniel Rocha Do Jeito Que o Povo Gosta

No ar em Totalmente Demais como o fotógrafo cafajeste que se redimiu, Daniel Rocha fez o público delirar nas redes sociais ao surgir daquele jeito que atiça as fantasias mais criativas dos internautas. No Instagram o ator, de 29 anos, surgiu descamisado, com um shorts curto e bem confortável e um tanto quanto suado.

Na legenda Daniel Rocha desejou boa noite e disse que sua casa estava um forno. Deu-se início então aos comentários mais criativos e ousados dos usuários do Instagram. “Achava que só a Nestlé que fabricava tentação mas pelo visto sua mãe também!”, disse um seguidor. “Você tem um band-aid aí? eu acabei de me machucar caindo de amores por você” disparou uma fã. “Vem na minha que eu ligo um ar pra você. Porém, não garanto que vá diminuir seu suor não (Brincadeira com um um pouco de muita verdade). Bonita a foto!” ofereceu outro internauta mais assanhado.

Seguidores famosos também se manifestaram sobre a foto sensual do ator. Nany People, sempre antenada nas redes sociais comentou com um berro: “Meoooooo Deooosssss.” Já o ex-colega de Rede Globo, Rainer Cadete colocou emojis de fogo nos comentários e o estilista Arlindo Grund, do Esquadrão da Moda, do SBT lembrou de responder ao ator o “Boa Noite.”

Saída da Globo

Daniel Rocha entrou na Globo em 2010, na série de Miguel Falabella A Vida Alheia em 2010. Depois disso engatou uma série de novelas no horário nobre como, Avenida Brasil, A Lei do Amor e Império. Mas o ator queria mais, em 2018 rompeu com a emissora dos Marinhos em busca de novas oportunidades. Em entrevista ao site Notícias da TV, Daniel disse.

Já vinha há alguns anos querendo desafios, e na Globo senti que não tive a chance de fazer um personagem incrível. Não que eu não tenha feito coadjuvantes muito bons. Fiz Império (2014).

Daniel Rocha Totalmente Demais

O último trabalho de Daniel Rocha na Globo foi na série Cidade Proibida. Depois disso o ator trocou de ares a fechou um trabalho com o canal fechado Space, na série Irmãos Freitas, onde interpretou o pugilista Acelino Popó Freitas.

Para dar vida ao lutador Popó, Daniel Rocha precisou encarar uma dieta bem rígida e ganhar bastante massa magra, o ator revelou que chegou a passar fome.

Estava bem magro e depois fui ganhando massa magra. O processo para ficar com o corpo definido levou uns dois meses e meio. Lutava boxe pra caramba, cerca de duas horas por dia, e depois puxava ferro. A alimentação também foi importante. Cortei carboidrato e passei fome (risos).

Nessa sexta-feira, 09 e no sábado dia 10, a Globo leva ao ar o último capítulo de Totalmente Demais. No final, o fotógrafo interpretado por Daniel recebe uma proposta e parte para o exterior com seu novo amor, a jornalista Leila.

Daniel Rocha não descarta um retorno para Globo, mas disse ao site Notícias da TV que agora ele busca bons personagens.