Evandro Santo, também conhecido pelo personagem Christian Pior, que interpretou no Pânico, se envolveu em polêmica nesta sexta-feira.

A jornalista Fábia Oliveira, colunista do Jornal o Dia, divulgou uma lista de famosos que constam como beneficiários do auxílio emergencial do governo federal, segundo o portal da transparência.

A lista revelou algumas fraudes realizadas com dados de alguns artistas, mas alguns artistas realmente pediram. Não se sabe se é o caso de Evandro Santo, que não respondeu a pergunta de Fábia, mas apareceu revoltado em sua rede social.

Evandro Santo afirma que é seu direito receber auxílio

“Estou muito p**** da vida e vou falar para vocês o porquê. Recebi um direct daquela jornalista Fábia Oliveira. Aquela que está tendo problema, que fica atazanando a vida de todo mundo, falando dos processos, falando da Fontenelle. Ela teve a coragem de me perguntar se eu recebi o auxílio emergencial do governo. Se é verdade, e grifou, mostrando se fui eu quem fez o pedido ou não”, falou Evandro em vídeo.

Sem dizer se pediu ou não o auxílio, ele continuou: “é um direito meu. Que jornalismo é esse que você fica especulando o processo das pessoas e expondo? Se as pessoas receberam ou não o auxílio emergencial? Vai caçar o que fazer. Você já arrumou mais uma pessoa que te odeia”.

Lista tem Anitta e Whindersson Nunes

Entre os beneficiários que teriam recebido o auxílio do governo federal não consta apenas Evandro Santo. Anitta, Felipe Neto e Whindersson Nunes também teriam supostamente se beneficiado. No caso destes três famosos, as assessorias informaram se tratar de fraudes.

Apenas a ex-Rouge Karin Hills, os ex-BBB Rafinha, Rízia Cerqueira e Lia Khey confirmaram ter feito o pedido e explicado o motivo. O ex-BBB Antônio Rafaski apenas confirmou ter pedido, sem dar explicações.

As celebridades que tiveram seus dados indevidamente usados foram: Anitta, Whindersson Nunes, Felipe Neto, Júlia Cocielo, Gleice Damasceno, Mari González, Amanda Djehdian, Petrix Barbosa, Gyselle Soares e Manoel Rafaski.

Ayrton Lima, Pepê, Kadu Moliterno, Li Martins e Mc Rebecca, além de Evandro Santo, não confirmaram se fizeram mesmo o pedido.

Evandro Santo lamenta julgamentos

Em vídeo publicado no Instagram, Evandro Santo ainda comentou o caso de Rita Cadillac, que pediu o auxílio emergencial e foi criticada. “Humilharam ela porque ela recebeu, independentemente do que aconteceu”, disse o humorista.

“Num momento de pandemia, em que as pessoas estão perdendo emprego, que os cachês estão baixos, artistas da Globo estão perdendo o emprego, gente perdendo contrato, contrato de publicidade caindo, a gente ganhando dinheiro por live, negociando, bares fechando, o Brasil em crise e você vem questionar quem está recebendo a p*** do auxílio ou não?”, concluiu Evandro Santo.