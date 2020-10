A apresentadora Fátima Bernardes vem se mostrando cada vez mais ativa nas redes sociais e recentemente deu mais uma prova de que continua sendo dona de uma forma física invejável.

Nesta última quinta-feira (29), a jornalista da Globo apareceu em uma nova sequência de fotos toda despojada e espontânea que deu o que falar entre os internautas que a seguem no Instagram.

Apresentadora aproveita passeio ao lado de namorado

A apresentadora do “Encontro” compartilhou a série de fotos, posando em frente a uma casa antiga, mostrando na evolução das fotos a perca de sua postura “profissional” com o passar do ensaio, caindo na risada.

“Brincando de modelar pro meu fotógrafo favorito. Mas nem sempre é fácil manter a concentração, como você vai ver se arrastar pro lado. #TBT”, escreveu a jornalista que foi fotografada pelo namorado Túlio Gadelha.

“Que mulher mais linda!”, elogiu um seguidor ao ver Fátima Bernardes de blusinha de alça e shorts. “Nossa, parece uma menininha!”, opinou outra seguidora nas redes sociais.

Fátima Bernardes virá motivo de brincadeira após anunciar novas férias

Nesta manhã (30), a apresentadora Fátima Bernardes anunciou no final do “Encontro” de hoje que tirará novas férias da atração matinal. Mesmo sem anunciar quanto tempo ficará ausente do comando do programa, a apresentadora virou assunto no Twitter, com internautas reagindo à nova licença da jornalista, apenas um mês depois dela voltar ao programa.

“PELO AMOR DE DEUS A FÁTIMA BERNARDES VAI ENTRAR DE FÉRIAS DE NOVO???”, comentou um internauta, que ainda fez uma pequena piada com as folgas constantes que deveriam ser “acumuladas da época do Jornal Nacional“, que foi comandado pela jornalista por 14 anos.

Outros internautas aproveitaram para destacara que a apresentadora tem o “emprego dos sonhos”, tirando folgas várias vezes ao ano. “Inveja eu tenho da fátima bernardes que tira 6 férias no ano”, brincou um. “O emprego da Fátima Bernardes é o sonho de todo brasileiro. Férias a cada 2 meses, além de umas folgas de vez em quando”, escreveu outro.