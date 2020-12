Fátima Bernardes não poderia estar mais contente nesse final de ano. A apresentadora do Encontro da Globo tem dois grandes motivos para comemorar, o primeiro foi o sucesso da cirurgia para a retirada de um tumor inicial no útero, realizada semana passada.

A outra boa notícia é que seu filho, Vinícius Bonemer voltou ao Brasil para as festas de final de ano. Vinícius se mudou para a França em agosto para realizar um intercâmbio, na época Fátima Bernardes fez uma postagem emocionante ao se despedir do jovem. Vem saber como foi esse reencontro.

Fátima Bernardes Comemora o Retorno do Filho

Para a alegria de Fátima Bernardes, Vinícius Bonemer retornou ao Brasil. O jovem de 23 anos foi aprimorar seus estudos de engenharia na França em agosto. Na época a apresentadora do Encontro da Globo fez uma linda homenagem repleta de emoção que tocou o coração de muitas mães que por diversos motivos tem que se afastar do filho, por motivo de trabalho, estudo ou mudança de vida.

Mas agora o momento é só de felicidade. Fátima chegou a fazer uma postagem em sua rede social para comemorar o retorno do jovem e ainda registrou outro encontro de Vinícius: com a namorada. Na postagem a apresentadora escreveu:

Ele chegou pro Natal! E a gente tá como, né, @thalitinha.mm?

Vinícius é o único homem dos trigêmeos que Fátima Bernardes deu a luz em outubro de 1997. As outras meninas são: Laura e Beatriz Bonemer.

Sucesso na Cirurgia

No final de semana passado, Fátima Bernardes realizou uma cirurgia para a retirada de um tumor, ainda em estágio inicial no útero. Esse câncer foi descoberto a poucas semanas através de um exame de rotina.

Já na sexta-feira passada, Fátima Bernardes recebeu alta e foi caminhar na beira da praia ao lado do namorado Túlio Gadelha. A apresentadora da Globo fez questão de registrar o momento e compartilhar nas redes sociais para comunicar os fãs de que está tudo bem.

Já estou liberada pra dar pequemos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e – com a praia completamente deserta – tirar uma foto sem máscara.

Túlio Gadelha também comemorou a recuperação da amada e ainda usou uma citação do astrônomo Carl Sagan: “Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você.”

Diagnosticada com Câncer

Definitivamente, 2020 está sendo um ano daqueles. E a notícia que pegou todos de surpresa, agora, foi dada pela apresentadora Fátima Bernardes, da Globo. A jornalista usou suas redes sociais para comunicar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com um câncer no útero e terá que passar por cirurgia.

Segundo a própria Fátima Bernardes, o tumor ainda está em fase inicial e foi descoberto através de um exame de rotina. Devido a cirurgia, a dona do Encontro da Globo, terá que se afastar de suas atividades na emissora por enquanto.

Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros.

Uma imensidão de famosos e fãs de Fátima Bernardes encheram sua publicação de mensagens positivas e fazendo uma grande corrente do bem. Eliana, Maisa, Deborah Secco, Letícia Colin, Bruno Gagliano, Beluti, Thiago Fragoso e Fernanda Gentil foram alguns deles.

O namorado de Fátima, Tulio Gadelha fez questão de deixar uma mensagem especial para amada: “Estamos juntos nessa, meu amor.”