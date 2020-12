Mas um susto daqueles para deixar o público e os fãs tensos nesse ano de 2020. A apresentadora Fátima Bernardes usou sua rede social para comunicar os fãs e seguidores que ela foi diagnosticada com um câncer de útero.

A âncora do Encontro com Fátima, tranquilizou os fãs, dizendo que o câncer foi diagnosticado em fase inicial, mas será necessário passar por uma cirurgia. Por isso ela terá que se afastar de suas atividades por alguns dias. Fátima Bernardes disse que está bem, e que irá aproveitar o aconchego dos pais e dos filhos. Vem saber o que ela disse.

Fátima Bernardes Revela que Foi Diagnosticada com Câncer

Definitivamente, 2020 está sendo um ano daqueles. E a notícia que pegou todos de surpresa, agora, foi dada pela apresentadora Fátima Bernardes, da Globo. A jornalista usou suas redes sociais para comunicar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com um câncer no útero e terá que passar por cirurgia.

Segundo a própria Fátima Bernardes, o tumor ainda está em fase inicial e foi descoberto através de um exame de rotina. Devido a cirurgia, a dona do Encontro da Globo, terá que se afastar de suas atividades na emissora por enquanto.

Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros.

Uma imensidão de famosos e fãs de Fátima Bernardes encheram sua publicação de mensagens positivas e fazendo uma grande corrente do bem. Eliana, Maisa, Deborah Secco, Letícia Colin, Bruno Gagliano, Beluti, Thiago Fragoso e Fernanda Gentil foram alguns deles.

O namorado de Fátima, Tulio Gadelha fez questão de deixar uma mensagem especial para amada: “Estamos juntos nessa, meu amor.”

O Reencontro do Casal – Fátima e Túlio

Fátima Bernardes inclusive foi visitar seu namorado Túlio Gadelha no Recife recentemente no Recife. A apresentadora do Encontro não realizava uma viagem longa desde o início da pandemia, e compartilhou com seguidores as atividades que realizou com o amado, e as mudanças que observou no novo normal.

Túlio e eu fizemos até exercício ao ar livre — o meu primeiro desde o início da pandemia. Tenho me exercitado em casa, algumas vezes on-line. Foi muito bom perceber que com responsabilidade já é possível retomarmos algumas atividades, sempre evitando aglomerações, usando a máscara e tendo o álcool gel sempre com a gente quando estivermos na rua.

Como Tudo Começou

Vale lembrar que Fátima Bernardes e Túlio Gadelha estão juntos desde novembro de 2017. Em entrevista ao jornal Globo a apresentadora do Encontro revelou como conheceu o Deputado: “A gente se viu em maio de 2017, num encontro de amigos. Cantou, dançou forró, mas não houve nada”.

Em setembro, revi o Túlio em São Paulo, onde eu fazia tratamento para fobia. Ia ver a Cláudia Raia no “Cantando na chuva” com uma amiga, que furou. Aí, outra amiga disse: ‘Chama o Túlio’. Achei sem sentido. Ela insistiu e deu meu telefone pra ele.

A apresentadora do encontro continua, dizendo que através de um aplicativo de bate-papo ela contou sobre seu tratamento: