Fausto Silva usou o Domingão do Faustão nesse último domingo para desabafar sobre as inúmeras baixas que o quadro Dança dos Famosos apresentou nas ultimas semanas. No último domingo, apenas três duplas se apresentaram e outros famosos tiveram que se afastar do quadro por problemas que vão além do coronavírus.

Até o momento, Zé Roberto, Juliano Laham e Felipe Titto tiveram que deixar o quadro de vez. Já Danielle Winits, teve um rompimento do ligamento no tornozelo e se afastou do quadro durante algumas semanas. Faustão anunciou, no último domingo que, Marcelo Serrado, Lucy Ramos e Belutti não se apresentariam. Vem saber o que rolou.

Faustão Anuncia Baixas no Dança dos Famosos

Realmente foi um grande desafio apresentar o Dança dos Famosos nesse ano de 2020. O quadro apresentou problemas desde a sua produção, já que a equipe do Domingão do Faustão, teve que se desdobrar para escalar um time, que não integrasse o grupo de risco e estivesse sujeitos a seguirem a risca as instruções da direção do quadro.

Nomes como, César Minotti, por exemplo acabaram cortados do quadro. Depois dele, outro famoso como Henri Castelli também foi eliminado da Danças dos Famosos, sem maiores explicações. Para seu lugar foi escolhido o ator, Juliano Laham. Poucas semanas depois, Faustão anunciou a saída do ator, após o mesmo descobrir um câncer e ter que se submeter a uma cirurgia. A produção assumiu o Dança dos Famosos com menos um integrante e deu sequência ao reality.

O Domingão do Faustão chegou a investir pesado para a realização do Dança dos Famosos. A direção do programa fretou jatinhos exclusivos para os artistas que moram no Rio de Janeiro, praticamente todos, se deslocarem até São Paulo, sem ter que enfrentarem pontes aéreas e todos os tramites exigidos em aeroportos.

Mas isso não foi suficiente, mesmo com a equipe reduzida, o coronavírus não deixou de afetar a produção. Felipe Titto foi um dos que pegaram a doença e tiveram que se afastar. Com os protocolos rígidos da produção do Domingão do Faustão, o ator não conseguiu entregar seus exames a tempo para retornar ao jogo e acabou eliminado do reality.

Novas Baixas

Faustão falou sobre as dificuldades de levar o quadro como Dança dos Famosos durante uma pandemia. O apresentador destacou os nomes que passaram pelo quadro nos últimos meses, mas que devido ao coronavirus, e também a outros problemas, tiveram que deixar a competição.

Uma explicação logo no início. Esse ano, Beto Silva e a equipe teve problema por causa da pandemia de Covid. Nós já tivemos a saída do Juliano Loham, do Marcelo Serrado, agora Lucy Ramos e Bruno Belutti, cada um com problema. Professor, alguém da família. Semana que vem, talvez, esses três estejam aqui, mas enfim. Essa Dança começou com 12, Felipe Titto também saiu, a gente pede desculpas para o telespectador, realmente essa pandemia tá atrapalhando a vida de muita gente, inclusive aqui da Dança.

O Dança dos Famosos, que inclusive costuma ocupar todo o tempo do Domingão do Faustão apareceu no programa só na reta final da atração, já que apenas três duplas se apresentaram. No início do programa, o apresentador recebeu a dupla Matheus e Kauan.

Outras Modificações

Vale lembrar que, também devido ao coronavírus, Faustão não apresentará esse ano a tradicional premiação, Melhores do Ano. A Globo emitiu um comunicado alegando que a interrupção de diversas produções inviabiliza a distribuição dos troféus que consagra os destaques da casa ao longo do ano.

Se o troféu Os Melhores do Ano não irá acontecer em 2020, o Troféu Mario Lago está de pé. O premio é uma homenagem as grandes personalidades que se destacaram na TV ao longo de todos esses anos, já foram homenageados nomes como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Ney Latorraca, Hebe Camargo, Gloria Pires entre outros.