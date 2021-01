O apresentador do Domingão do Faustão, Fausto Silva, foi visto no hospital Albert Einstein em São Paulo, segundo matéria publicada no site Observatório dos Famosos, na coluna do jornalista Erlan Bastos, Faustão estaria na UTI do hospital com suspeita de complicações do novo coronavírus.

Mas a Globo acabou emitindo uma nota oficial, e segundo o site UOL, a emissora confirmou a presença de Faustão no Hospital, no entanto o apresentador estaria fazendo apenas exames de rotina e um tratamento. Vale lembrar que o Domingão do Faustão do mês de janeiro está totalmente gravado. Vem saber o que rolou.

Faustão Vai Parar em Hospital Em São Paulo

O apresentador Faustão de 70 anos, foi visto dando entrada no famoso hospital Albert Eisten em São Paulo nessa terça-feira, 05. Segundo informações do jornalista Erlan Bastos publicadas no site Observatório dos Famosos, Fausto Silva teria dado entrada no hospital e estaria internado na UTI. As suspeitas são de complicações do novo coronavírus.

Mas depois de todo alvoroço que a informação causou nas redes sociais, a Globo emitiu uma nota oficial dizendo que Fausto estaria sim no Hospital, no entanto, sua passagem seria apenas para dar continuidade a um tratamento de rotina.

Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital – disse matéria publicada no UOL.

A nota ainda diz que Faustão está bem. A esposa do apresentador, Lu Cardi também usou sua rede social para publicar uma foto ao lado do marido e mostrar que os dois já estão de volta em casa.

Vale lembrar que os programas de janeiro do Domingão do Faustão já estão todos gravados. No último domingo o apresentador exibiu uma disputa inédita no Ding Dong, entre Fernanda Vasconcelos com o marido, Cássio Reis contra a atriz Marisa Orth e o filho João Antônio Pereira. Entre as atrações musicais participaram Luísa Sonza, Wesley Safadão, Daniel e Salgadinho.

Ainda falando do Domingão do Faustão, segundo informações do jornalista Flavio Ricco, do portal R7, a tradicional atração de domingo da Globo deverá continuar gravada em 2021. Segundo avaliação da emissora, não houve tantos impactos em exibir o programa não ao vivo. O programa deverá ser gravado na sexta, nos estúdios em São Paulo e só irá ser exibido ao vivo em ocasiões especiais, como as finais do Show dos Famosos e o Dança dos Famosos.

Filho de Faustão Surge Mais Magro Após Cirurgia

O final de ano do jovem João Guilherme está cheio de comemorações. O filho do meio de Fausto Silva, fruto do relacionamento com a jornalista e modelo Luciana Cardoso, passou por uma cirurgia bariátrica em maio desse ano e até o momento o jovem já perdeu mais de 40 kilos.

Segundo a esposa de Faustão, a indicação da cirurgia à João Guilherme foi feita por um médico da família.

“Foi uma indicação médica. Ele tinha indicadores de que poderia ter problemas no futuro” disse Luciana à Revista Quem.

João Guilherme Silva foi submetido a cirurgia bariátrica conhecida como Bypass. Nesse procedimento é realizado grampeamento de parte do estômago do paciente. Essa cirurgia também reduz o espaço para o alimento e ajuda na produção de hormônios que dão saciedade e diminuem o apetite. Em 2009 Faustão também passou por uma cirurgia para a redução de estômago e perdeu bastante peso.

Festa com os Amigos

Nas redes sociais, João Guilherme compartilhou uma foto ao lado dos amigos. O filho de Faustão, mora na Suiça, mas está no Brasil desde o início da pandemia. Para os festejos de final de ano o jovem escolheu Trancoso para viajar com os amigos. A cidade da Bahia já recebeu em outras épocas personalidades como Neymar e Bruna Marquezine.