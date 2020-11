O ano de 2020 ficará na história de todo mundo, mas sem sombra de dúvida Fausto Silva e sua produção vão colocar na galeria do Domingão do Fustão como uma das temporadas mais difíceis de serem levadas ao ar. O apresentador e sua equipe escolheram a dedo os participantes do Dança dos Famosos, mas não imaginavam que teriam tantos desfalques e enfrentariam problemas além da pandemia de coronavírus, como foi o caso do afastamento de Felipe Titto.

Com todos os protocolos de segurança, por enquanto somente Felipe Titto foi diagnosticado com Covid-19. Mas o Dança dos Famosos acabou com desfalque de outros participantes com outros problemas como nos casos de: Danielle Winits, Juliano Laham e Zé Roberto.

Felipe Titto Fala Sobre Seu Afastamento no Dança dos Famosos

Não está nada fácil para Faustão e sua equipe manter de pé o Dança dos Famosos no meio de uma pandemia. Apesar de todos os protocolos para assegurar a saúde de todos os participantes e também a produção, Felipe Titto acabou diagnosticado com coronavírus no início de novembro.

Agora o ator espera se recuperar a tempo de voltar para a repescagem que, por enquanto ainda não tem data certa. No último domingo apenas três duplas se apresentaram para dançar Rock. Faustão anunciou as ausência de Felipe Titto por testar positivo ao Covid-19 e o jogador Zé Roberto por estar com lombalgia.

Para o site Notícias da TV, Felipe Titto disse que está bem e que espera testar negativo ao vírus o quanto antes para retomar os trabalhos no Domingão do Faustão.

Eu já me sinto 100%. Graças a Deus, não tive comprometimento pulmonar, e as dores passaram. Também não perdi paladar e olfato. Só estou aguardando o exame negativo para ser liberado para retornar às minhas atividades.

Titto Revela Que Passou Por Maus Bocados

Agora Felipe Titto está bem, o ator não chegou a perder o paladar e o olfato, mas teve outros sintomas como febre e dores no corpo.

Passei dois dias muito mal. Tive medo de fechar os olhos e não abrir mais. A dor que senti, eu nunca havia sentido antes. É algo surreal. Esse tempo está servindo para eu repensar um pouco a vida.

Felipe Titto diz que não imagina onde pode ter se contaminado com coronavírus e que assim que soube do diagnóstico comunicou a todos com quem teve contato.

Assim que positivei, eu comuniquei todas as pessoas próximas a mim, inclusive a Brennda (Martins, sua treinadora na competição). Graças a Deus, estão todos bem. Na semana que fui contaminado não tivemos ensaios. Eu logo me isolei, e estou em casa somente com os meus cachorros, que estão me fazendo companhia nesse momento. – disse Felipe Titto ao Notícias da TV.

Dança Dos Famosos

Vale lembrar que além de Felipe Titto, o Dança dos Famosos também teve outros desfalques nessa temporada. Primeiro foi Juliano Laham, que entrou no lugar de Henri Castelli. Juliano foi diagnosticado com feocromocitoma (um tumor raro e geralmente se desenvolve nas glândulas da parte superior dos rins) e teve que ser submetido a uma cirurgia.

Depois Danielle Winits, que vinha se destacando a cada etapa, acabou torcendo o tornozelo e teve que se afastar do Dança dos Famosos. Nesse final de semana, o jogador Zé Roberto também teve que se afastar devido a uma lombalgia.

Ao que tudo indica, Zé Roberto, Danielle Winits e Felipe Titto devem retornar a disputa em breve. Mas sem sombra de dúvida essa será uma temporada do Dança dos Famosos que não será lembrada como uma das mais marcantes, pelo lado bom do reality. Vale lembrar que o Domingão do Faustão sustenta sua atração praticamente do o quadro da dança e com as Videocassetadas.