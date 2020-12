Os fãs de Sandy & Junior ficaram em polvorosa durante essa quinta-feira, tudo por causa da atriz, Fernanda Paes Leme. Em suas redes sociais, Fernanda publicou uma foto ao lado do ator Blota Filho. Os dois trabalharam juntos no seriado Sandy e Jr. na Globo no final dos anos 90 e os fãs pensaram que esse encontro poderia ser um possível especial para celebrar os 20 anos da série.

Sem dar pistas ou muitas esperanças de que poderia ser um encontro relacionado a Sandy e Junior, Fernanda Paes Leme fez questão de frisar de que não se tratava de um tbt (foto antiga para relembrar o passado). Vem saber quais foram os comentários dos fãs saudosistas da série.

Fernanda Paes Leme Surge ao Lado de Blota Filho

Sandy e Junior é sem sombra de dúvidas um grande case de sucesso. Entre 1999 e 2002 os irmãos além de trabalharem cantando e fazendo shows, decidiram investir na veia cênica e produziram uma série de grande sucesso, que também levava o nome da dupla. Um dos destaques da trama era a atriz Fernanda Paes Leme que viu sua carreira dar um salto gigantesco.

Nas primeiras temporadas, Paty, era a vilã da série, mas com o tempo o personagem foi caindo no gosto do público e os ares vilania foram substituídos apenas por características de uma “patricinha mimada.” Fernanda Paes Leme se destacou tanto na série que chegou a causar uma “briga de braço” entre os diretores da Globo.

Em 2001, Manoel Carlos, escreveu a minissérie Presença de Anitta, e fez questão que Fernanda Paes Leme desse vida a ninfeta sensual e diabólica. Mas o diretor da série Sandy e Junior, Paulo Silvestrine, não liberou a atriz para a produção. O diretor geral de Presença de Anita, Ricardo Waddington, chegou a solicitar a alta cúpula da Globo para a liberação da atriz, mas a produção de Sandy e Jr. levou a melhor, e a personagem Paty ficou do primeiro episódio até o último na trama teen.

Os altos índices de audiência para a serie, que era exibida num domingo, pesaram bastante para a decisão da Globo. Por fim o personagem foi entregue para a estreante Mel Lisboa, que também ficou famosa por sua interpretação.

Vale lembrar que 2000, Manoel Carlos também convidou Fernanda Paes Leme para interpretar Íris, na novela Laços de Família, mas a resposta de Silvestrini também foi negativa.

Agora, em 2020, Fernanda Paes Leme surgiu ao lado do ator Blota Filho, que interpretou o diretor Camilo, responsável pelo colégio onde Sandy e Junior e companhia estudavam e aprontavam altas confusões. A simples aparição dos dois juntos foi suficiente para ascender as esperanças de um possível especial com todo o elenco.

Fernanda Paes Faz Mistério

Na legenda da foto, Fernanda Paes Leme escreveu: “Poderia ser uma #tbt, mas é de hoje… Vem aí, hein?!”

Os fãs logicamente fizeram questão de comentar: “Um especial Sandy e Junior reunindo o elenco depois de todos esses anos seria incrível” disse uma fã. “Meu seriado favorito ainda vive” escreveu outra seguidora. “Posso entender o que quizer e quero tbm de especial de seriado” brincou outra internauta.

Vale lembrar que Fernanda Paes Leme participou do filme Ricos de Amor, da Netflix, será que a dupla está envolvida em uma nova produção da gigante do Streaming? Na TV aberta a última aparição der Fernanda foi em Malhação Vidas Brasileiras, ano passado.

Já Blota Filho interpretou o personagem Silvestre na novela Carinha de Anjo, sucesso do SBT que ficou no ar entre 2016 à 2018.

Ao que consta, os planos de Sandy e Junior passam longe de uma produção para TV, os irmãos fizeram uma live beneficente no início da pandemia e só. Aliás depois da grande turnê que viajou o Brasil inteiro, ano passado, a dupla quer mesmo um bom descanso.