A atriz, apresentadora e influencer, Fernanda Paes Leme contudo e mais um pouco durante uma entrevista ao amigo, Theodoro Cochrane no YouTube. Fernanda revelou ao filho de Marília Gabriela que ela perdeu a virgindade com o amigo Paulinho Vilhena, quando os dois trabalhavam juntos no seriado Sandy e Junior.

Fernanda Paes Leme conta detalhes de como foi sua primeira experiência sexual que coincidiu com o início de sua carreira na TV. A atriz também falou abertamente sobre os motivos que a levaram a posar nua para a Playboy em 2005. Vem saber o que rolou no bate-papo de Fernanda e Theodoro.

Fernanda Paes Leme Revela Primeira Transa com Famoso da Globo

A “primeira vez” é sempre marcante, o dia, a hora o lugar e pessoa geralmente ficam marcados para sempre na memória. Agora, imagine quando a pessoa perde a virgindade com uma estrela teen de sua época, desejado por todas as meninas, estrela de uma série de programa e capa das maiores revistas adolescentes feminina. Foi o que aconteceu com a atriz Fernanda Paes Leme.

Aos 37 anos, Fernanda Paes Leme deu uma entrevista para o ator e amigo, Theodoro Cochrane em seu canal do YouTube. Para quem não sabe, Theodoro Cochrane é filho da jornalista Marília Gabriela, ele também já atuou em novelas na Globo e na Record, seu último trabalho na TV foi em O Sétimo Guardião.

Mas voltando à revelação de Fernanda Paes Leme, a atriz contou em entrevista que sua primeira vez foi com o ator Paulinho Vilhena. Crush de todas as meninas adolescentes do final da década de 90, Paulinho chegou a namorar com Sandy, na época do seriado Sandy e Junior na Globo.

Também foi por essa época que Fernanda Paes Leme e Vilhena tiveram sua primeira noite de amor. A atriz chegou a dar detalhes na entrevista de como aconteceu sua primeira vez:

Eu perdi minha virgindade com ele aos 17 anos. A gente ficava quando fazia o seriado. Éramos amigos e eu era super a fim dele, mas era aquela coisa. Eu era virgem. Eu saí da escola e ele morava na rua da minha escola. Então foi praticamente agendada minha perda de virgindade. Fiz uma prova, saí de mochilinha e fui lá. Eu já estava me sentindo muito segura e preparada, eu sabia que era alguém que me queria bem.

Fernanda Paes Leme fez questão de frisar que ela e Paulinho Vilhena não namoraram, apenas ficaram.

Fê Paes Leme Nua Na Playboy

Em 2005, Fernanda Paes Leme era um dos destaques da novela das nove, América, da Globo, escrita por Gloria Perez. Sua personagem contava a saga de uma imigrante ilegal que enfrenta os desafios do deserto do México para chegar nos Estados Unidos. Veio então o convite para estrelar a capa da Playboy em dezembro daquele ano, e a atriz resolveu aceitar o desafio, aos 22 anos.

Eu ganhei cachê fechado. Na época que eu fiz, as vendas não eram essa loucura toda. Eu fiz para comprar um apartamento. Foi por dinheiro mesmo. E eu comprei.

Carreiras e Trabalhos

Fernanda Paes Leme estreou na TV em 1999 aos 15 anos no seriado Sandy e Junior. Na Globo ela ainda participou das novelas Insensato Coração, Da Cor do Pecado e Salve Jorge. A atriz também apresentou programas como Superstar, também na Globo e X Factor Brasil, na Band.

Como atriz, seu trabalho mais recente foi em uma participação no seriado Malhação Vidas Brasileiras, em 2019. No GNT ela já emplacou sucessos como o Desengaveta, Missão Design e Viagem a Qualquer Custo que estrou esse ano.

Solteira há mais de dois anos, Fernanda Paes Leme já revelou seus namorados famosos como o ator Thiago Martins, Bruno (do grupo Jeito Moleque) e Rodrigo do basquete.