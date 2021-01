Fernanda Souza e o ex-marido, o cantor Thiago Barbosa, mais conhecido como Thiaguinho tiverem um encontro daqueles no fina do ano, aliás no réveillon. O encontro não foi presencial, mas teve uma ligação muito forte que fez os fãs do ex-casal vibrarem com a sintonia que os artistas ainda mantém.

Fernanda Souza, no dia 31, enviou um presente para Thiaguinho, e foi um super presente. A atriz mandou até a casa do cantor uma deliciosa torta. Conhecendo os gostos do ex-marido, Fernanda acertou em cheio na massa e no recheio e a torta acabou tendo um papel importantíssimo na virada de ano do sambista. Vem saber o que rolou e o que virou comentário nas redes sociais.

Fernanda Souza Salva Thiaguinho Na Noite do Réveillon

Fernanda Souza e Thiaguinho é um dos ex-casais mais queridos pelo público. Alguns fãs dos artistas não aceitaram bem o final do casamento até hoje.

Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam ou especulam, Fernanda Souza e Thiaguinho ainda mantém uma amizade com muita afinidade. A atriz, de 36 anos, mantém um ótimo relacionamento com os ex-sogro e ex-sogra e sempre que pode visita os parentes do ex-marido.

Fernanda Souza também foi vista diversas vezes em shows importantes de Thiaguinho, como o projeto “Tardezinha”, que já rodou o Brasil inteiro e virou é uma série documental no Globoplay, sistema de streaming da Globo.

Mas o que ninguém esperava era que Fernanda Souza fosse “salvar a pele” do ex-marido bem na noite da virada de 2020 para 2021.

Torta da Salvação

Na noite da última quinta-feira, 31, Thiaguinho compartilhou um stóries na frente do forno e mostrou o presente que recebeu da ex-esposa: uma torta. Thiaguinho estava comemorando a ceia ao lado de alguns amigos, entre eles o capitão da Seleção Brasileira de Voleibol, Bruninho.

Thiaguinho ainda fez questão de mostrar que iria saborear o presente de Fernanda Souza ao lado dos amigos e agradeceu mostrando a torta e o Bruninho: “Valeu, Fernanda! Salvou ‘noixxx’.”

Sem muita aptidão para a cozinha, a torta acabou virando prato principal da ceia de Thiaguinho e os amigos. Fernanda Souza não só compartilhou a foto como ainda complementou a história do “salvamento.”

Estou te salvando desde 2011 (risos). Mas era só um mimo, não sabia que ia virar o prato principal.

O Casamento

Fernanda Souza e Thiaguinho tiveram uma relação de mais de oito anos. O namoro foi assumido em 2011, durante o programa da Xuxa. E em fevereiro de 2015 os dois se casaram em uma grande cerimônia na igreja Nossa Senhora do Brasil.

Os padrinhos foi marcado por um time de peso de celebridades como os atores Rafael Zulu, Samara Fellippo e Claudia Raia. Angélica, Preta Gil e Luciano Huck também abençoaram o matrimônio. A festa aconteceu no badalado bufett Fasano e a lua de mel foi em diversos países da Europa.

Em 14 de outubro de 2019, o casal anunciou através de uma longa publicação que estavam divorciando. Mas a amizade entre Fernanda Souza e Thiaguinho segue firme até hoje.

Thiaguinho, durante a pandemia, tem realizado lives e participações em shows de amigos. Já Fernanda Souza está afastada da TV aberta e fechada desde 2018, quando ela integrou os projetos Só Toca Pop, Escolinha do Professor Raimundo e Vai Fernandinha.

Atualmente Fê Souza tem se dedicado aos estudos em diversas áreas e promove lives com profissionais em assuntos que vão de física quântica até psicanalistas. Segundo alguns sites de celebridades, o retorno de Fernanda Souza à teledramaturgia acontecerá em 2021 na segunda temporada da série Verdades Secretas, uma das produções mais aguardadas do ano na Globo.

Apesar de diversos boatos e especulações, nem Fernanda Souza nem Thiaguinho assumiram um relacionamento sério depois do término do casamento.