Agora, João Guilherme que mora na Suíça, está no Brasil devido a pandemia que assola o Brasil e o mundo, e o jovem publicou uma foto ao lado dos amigos. O filho do Faustão está passando o final do ano ao lado dos amigos na badalada cidade de Trancoso na Bahia.

Filho de Faustão Surge Mais Magro Após Cirurgia

O final de ano do jovem João Guilherme está cheio de comemorações. O filho do meio de Fausto Silva, fruto do relacionamento com a jornalista e modelo Luciana Cardoso, passou por uma cirurgia bariátrica em maio desse ano e até o momento o jovem já perdeu mais de 40 kilos.

Segundo a esposa de Faustão, a indicação da cirurgia à João Guilherme foi feita por um médico da família.

“Foi uma indicação médica. Ele tinha indicadores de que poderia ter problemas no futuro” disse Luciana à Revista Quem.

João Guilherme Silva foi submetido a cirurgia bariátrica conhecida como Bypass. Nesse procedimento é realizado grampeamento de parte do estômago do paciente. Essa cirurgia também reduz o espaço para o alimento e ajuda na produção de hormônios que dão saciedade e diminuem o apetite. Em 2009 Faustão também passou por uma cirurgia para a redução de estômago e perdeu bastante peso.

Festa com os Amigos

Nas redes sociais, João Guilherme compartilhou uma foto ao lado dos amigos. O filho de Faustão, mora na Suiça, mas está no Brasil desde o início da pandemia. Para os festejos de final de ano o jovem escolheu Trancoso para viajar com os amigos. A cidade da Bahia já recebeu em outras épocas personalidades como Neymar e Bruna Marquezine.

Ivete Sangalo Recebe Prêmio Mário Lago de Faustão

O ano de 2020 para a produção do Domingão do Faustão ficará marcado na história do programa como um grande “obstáculo a ser enfrentado.” Com a pandemia, Faustão teve que se desdobrar para entregar ao público sua tradicional atração aos domingos. Primeiro ele retirou a plateia do Domingão. Depois, com medidas mais restritivas, o apresentador passou a apresentar o programa de sua casa, e só no final do ano retornou aos estúdios cercado de protocolos de segurança para enfrentar o coronavírus. Para fechar esse ciclo o apresentador trouxe ao palco, Ivete Sangalo.

Ivete Sangalo foi a décima quinta personalidade a ganhar o troféu Mario Lago. O prêmio foi criação do próprio Faustão junto com sua equipe. A ideia é homenagear grandes artistas e comunicadores que contribuíram de forma significativa para a cultura e a sociedade no Brasil. Além de Ivete, outros famosos já foram até o palco do Domingão receber a homenagem.

O ator e poeta, Mário Lago, foi o primeiro a receber o troféu que leva seu nome em 2001. O artista faleceu em 2002. Depois dele vieram outros grandes nomes como as atrizes Glória Pires, Fernanda Montenegro, Regina Ruarte, Laura Cardoso e as saudosas Hebe Camargo e Nicette Bruno.

Assim como Ivete Sangalo, Lima Duarte, Tony Ramos, Antonio Fagundes, Roberto Carlos, e William Bonner também receberam o troféu que é sempre entregue nos últimos domingos de dezembro.

Ivete Sangalo é figura carimbada no Domingão do Faustão, a cantora citou e agradeceu diversas vezes o apresentador por ceder o espaço tão importante na televisão em momentos marcantes de sua carreira, como a saída do grupo Banda Eva em 2000 e também os anúncios quando descobriu que seria mãe, tanto na primeira como na segunda vez.