A atriz Flávia Alessandra vem mostrando sua boa forma e não hesitou em ostentar suas curvas em fotos publicadas em seu Instagram. A loira aproveitou o último sábado (24) para curtir o sol usando um maiô branco a bordo de um iate nas águas cariocas.

A atriz compartilhou um clique e usou uma frase inspiradora na legenda da postagem. “A cura para qualquer coisa é água salgada… suor, lágrimas ou o mar”, escreveu Flávia, citando um trecho da escritora dinamarquesa Isak Dinesen.

Além de seus seguidores, Otaviano Costa também não se cansa de enaltecer a esposa nas redes sociais. O apresentador aproveitou para para compartilhar um clique de 2006, quando viajava em um navio para a Itália.

Atriz recebe onda de elogios para sua boa forma

Nos comentários do Instagram, os seguidores encheram de elogios para a boa forma da atriz. “Te amo com todo meu coração sempre que você aparece aqui você ilumina minha vida sou louco por você meu amor de Flávia Alessandra”, respondeu um fã. “E uma imagem dessas também, cura qualquer coisa”, comentou outra.

“Aí sim Flávia com um lugar desses ai agente cura de qualquer coisa , qualquer situação, e mais se tiver com a companhia de pessoas agradáveis igual a você”, escreveu mais um. “E a água salgada que eu queria é só a do mar mesmo mas faz meses que só to tendo as outras duas kkk”, afirmou outro.

Recentemente, Flávia Alessandra deu inicio a um bazar online, com peças próprias catalogadas por ela mesma. Segundo a atriz, todo o dinheiro arrecadado será revertido para uma ONG que cuida de crianças refugiadas.

