Giullia Buscacio está na final do Dança dos Famosos 2020, que irá ao ar no próximo domingo, 20, no Domingão do Faustão. O reality de dança da Globo, conseguiu chegar até sua última semana, mas com muitos obstáculos e com a “enfermaria cheia.” A atriz falou como foi enfrentar as dificuldades das coreografias e também os protocolos de segurança.

Ao lado de Giullia, Danielle Winits e Lucy Ramos também estarão no Domingão do Faustão em busca do troféu e também do carro zero km. Há algumas semanas atrás, Fausto Silva falou sobre a dificuldade de levar o quadro ao ar no meio de uma pandemia.

Giullia Buscacio Fala Sobre Final do Dança dos Famosos no Faustão

Ao chegar na final, a atriz Giullia Buscacio, divulgou através de sua assessoria um comunicado falando como foi chegar na final da competição promovida por Faustão há mais de vinte anos.

Nunca imaginei que chegaria aqui porque não tinha nenhuma experiência profissional com dança até então. É um prazer para mim estar na final ao lado da Lucy e da Dani Winits. São duas mulheres incríveis, extremamente talentosas e dedicadas.

No último Domingão do Faustão, Giullia teve que mostrar bastante gingado no samba, a atriz revelou que foi um processo bem difícil, mas que o resultado final foi para lá de satisfatório e selou sua passagem para a grande final.

No primeiro dia de ensaio eu fiquei apavorada, mas depois fui me soltando e percebi que sim, eu sabia sambar. O Danniel foi um super parceiro e preparou uma coreografia que me proporcionou ir além e, ao mesmo tempo, me deixou à vontade no palco.

A atriz que saiu de Éramos Seis e teve que mostrar toda sua versatilidade no palco do Faustão, disse que está feliz com uma final 100% feminina e estará satisfeita independente de quem ganhar.

Estou confiante de que eu e o Danniel vamos fazer um bom trabalho (no palco do Faustão), mas qualquer uma de nós que ganhar será merecido!

Faustão Anuncia Baixas no Dança dos Famosos

Realmente foi um grande desafio apresentar o Dança dos Famosos nesse ano de 2020. O quadro apresentou problemas desde a sua produção, já que a equipe do Domingão do Faustão, teve que se desdobrar para escalar um time, que não integrasse o grupo de risco e estivesse sujeitos a seguirem a risca as instruções da direção do quadro.

Nomes como, César Minotti, por exemplo acabaram cortados do quadro. Depois dele, outro famoso como Henri Castelli também foi eliminado da Danças dos Famosos, sem maiores explicações. Para seu lugar foi escolhido o ator, Juliano Laham. Poucas semanas depois, Faustão anunciou a saída do ator, após o mesmo descobrir um câncer e ter que se submeter a uma cirurgia. A produção assumiu o Dança dos Famosos com menos um integrante e deu sequência ao reality.

O Domingão do Faustão chegou a investir pesado para a realização do Dança dos Famosos. A direção do programa fretou jatinhos exclusivos para os artistas que moram no Rio de Janeiro, praticamente todos, se deslocarem até São Paulo, sem ter que enfrentarem pontes aéreas e todos os tramites exigidos em aeroportos.

Mas isso não foi suficiente, mesmo com a equipe reduzida, o coronavírus não deixou de afetar a produção. Felipe Titto foi um dos que pegaram a doença e tiveram que se afastar. Com os protocolos rígidos da produção do Domingão do Faustão, o ator não conseguiu entregar seus exames a tempo para retornar ao jogo e acabou eliminado do reality.