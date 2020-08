A cantora e drag queen Glória Groove recentemente se envolveu em uma confusão com o humorista Léo Lins em seu Instagram.

Após uma postagem feita pelo humorista para divulgar seu novo show de stand-up comedy e a utilização da foto de uma modelo plus size, sem a autorização da mesma, Glória e outros internautas se sentiram ofendidos com a postagem em tom de deboche.

Assim, ambos começaram a discutir e trocar alfinetadas no comentários do post do próprio humorista.

Léo Lins usa foto de modelo plus size em postagem

Nesta quinta-feira (30), o clima esquentou no Instagram da drag queen e cantora Glória Groove e o humorista Léo Lins, do talk show The Noite, após Lins compartilhar uma imagem com piada gordofóbica em seu perfil pessoal do Instagram.

A polêmica toda começou quando o humorista usou uma foto da modelo plus size Bia Gremion com o namorado para “chamar atenção” dos seguidores e divulgar seu próprio show de stand-up comedy.

Depois disso, ele ainda postou um texto dizendo que não sabia se “uma pessoa de 300 kg conta como um veículo e pode ir sem carro”, fazendo referência a sua apresentação que será no estilo drive-in devido a pandemia.

Glória Groove acusa humorista de gordofobia

A cantora Glória Groove resolveu se posicionar após o comediante Léo Lins fazer piadas gordofóbicas no Instagram, a drag queen ressaltou em seu post que gordofobia não é piada e recebeu uma resposta imediata do humorista.

A drag queen, ainda foi na postagem de Léo e fez o seguinte comentário: “Gordofobia não é piada, já esse conceito de bullying arte que o senhor tenta propor, ah esse sim é uma piada pronta. Por favor, tira a cabeça de dentro do c*, isso tá feio já”, ressaltando sua indignação e de mais alguns internautas com a postagem do humorista.

Após os comentários de Glória, uma grande quantidade de internautas resolveu se juntar a discussão e questionar o humorista pela postagem das fotos e comentários em tom de deboche.

Léo Lins e Glória Groove trocam alfinetadas em Instagram

O humorista Léo Lins resolveu rebater o comentário feito por Glória afirmando que, quando a drag queen foi promover seu trabalho em um programa que faz piada com gordo, e que não se incomodou com o fato quando foi gravar a atração.

“Gordofobia não é piada, mas você aceitou gravar pro The Noite que faz piada todo dia com gordo? Se for pra te divulgar não tem problema então?! Não tenho absolutamente nada contra você e nem o seu trabalho. Mas legal saber que você tem algo contra mim, mas soube esconder bem na gravação”, publicou Léo Lins após toda confusão.

O clima de tensão durante a briga foi completamente cortado pela drag queen Glória Groove que resolveu parar de responder o humorista Léo Lins e se posicionou pela última vez em suas redes sociais, ressaltando os problemas do humor e gordofobia.