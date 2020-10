Fim de semana foi “agitado” nas redes sociais da família de Zezé Di Camargo, mais exatamente para sua noiva, Graciele Lacerda, isso porque sua ex, Zilu Camargo, foi “printada” no flagra ao comentar a foto da esposa do sertanejo Rick da dupla com Renner. Geralda Helena publicou uma foto no litoral de Santa Catarina e Zilu acabou comentando a imagem dizendo que “Zezé estava lá com a periguete.”

O comentário foi apagado, mas diversos internautas conseguiram copiar a tela e comprova o comentário feito pelo perfil da ex de Zezé Di Camargo. Além disso, Graciele Lacerda ainda foi chamada de “feia” por outra seguidora, mas esse comentário ela rebateu.

Zilu Chama Graciele de Periguete

Uma polêmicas daquelas chamou a atenção dos internautas no último final de semana. Ao que tudo indica, a ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu Camargo se confundiu ao mandar uma mensagem para a amiga, Geralda Helena, esposa do sertanejo Rick, que faz dupla com Renner. Zilu queria avisar que Zezé e sua noiva, Graciele Lacerda estavam na mesma praia.

Geralda publicou uma foto na em uma praia de Santa Catarina, e Zilu comentou a imagem com a seguinte frase: “Amiga, o Zezé está aí com a piriguete dele.” A imagem foi printada por diversos internautas e o perfil do Instagram, Gossip do Dia, divulgou o registro da tela.

Vale lembrar que recentemente, Graciele Lacerda e Zezé di Camargo divulgaram imagens de um novo duplex comprado com vista para o mar. Depois de uma longa temporada na Fazenda É O Amor, o casal decidiu variar e passar alguns dias na praia. Já Zilu continua em sua casa em Miami, nos Estados Unidos.

Repercussão dos Internautas

Tanto seguidores de Graciele Lacerda como os da própria Zilu não acreditaram no que a ex-esposa de Zezé Di Camargo publicou: “Acho que era para ser um direct. Sumiu, mas eu printei. Não acreditei no que estava vendo” disse uma internauta. “Vai ser feliz, Zilu! O amor foi bom enquanto durou. Foi linda sua história com ele, mas acabou” disparou outra seguidora.

Por falar em seguidores, Graciele Lacerda publicou uma foto em sua rede social cheia de estilo. A musa fitness arrancou elogios de diversos seguidores, mas também levou críticas quanto ao seu rosto.

Essa mulher pode ser bonita de corpo, mas de rosto, meu Deus, não consigo ver beleza. Desculpa – disparou uma internauta.

Seguidores de Graciele Lacerda saíram em defesa da noiva de Zezé Di Camargo, “Ninguém pediu sua opinião, você perdeu uma grande oportunidade de ficar calada” disse uma seguidora de Graci. “Linda é você! Fui ver levei um susto” saiu em defesa outra fã da musa fitness. “Vai achar defeito na outra” disparou mais uma internauta.

Já Graciele Lacerda fez questão de não descer do salto e rebateu a crítica com a seguinte resposta:

Não precisa pedir desculpa. Cada um tem sua opinião. Beijos.

Zezé Di Camargo e Suas Relações

Zezé Di Camargo e Zilu foram casados por trinta anos. A união do casal chegou ao fim em 2012 e foi marcada por polêmicas e mágoas. Em 2014, dois anos após a separação, Zezé assumiu o relacionamento com Graciele Lacerda, algumas pessoas próximas de Zilu afirmam que Graci já era a amante de Zezé há muito tempo.

Zezé e Graciele estão noivos e pretendiam selar a união em fevereiro desse ano, mas devido a pandemia os planos do casal foram adiados. Já Zilu Godoi se firmou na carreira de empresária e coach nas redes sociais. Atualmente a mãe dos filhos de Zezé Di Camargo está namorando com o empresário Antonio Casa Grande. Juntos há seis meses o casal mora na Flórida nos Estados Unidos.