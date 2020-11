Grazi Massafera e Caio Castro deram um susto nos fãs durante o último final de semana. As duas estrelas da Globo apareceram em lugares diferentes, com pessoas diferentes e ainda sem suas alianças.

O casal que iniciou uma relação buscando o máximo de discrição e distancia dos holofotes, acabou chamando mais atenção da mídia com tanto segredo. Boatos deram conta que Grazi Massafera e Caio Castro estariam até casados, mas os atores não confirmaram o matrimônio. Mas a atriz resolveu falar sobre as especulações de sua separação com o galã da Globo, vem saber o que rolou.

Grazi Massafera e Boatos de Término com Caio Castro

Não, Gazi Massafera e Caio Castro não estão separados, nem em crise tampouco brigados. Quem disse isso foi a própria atriz ao programa A Tarde É Sua da Sonia Abrão, na RedeTV!

Segundo matéria do repórter Bruno Tálamo da A Tarde É Sua, Grazi Massafera e Caio Castro continuam juntinhos. Os boatos começaram nas redes sociais no último final de semana. Caio apareceu sem Grazi ao lado dos amigos, mas o que chamou mais a atenção dos internautas foi o fato do galã estar sem aliança.

“Só eu reparei que ele está sem aliança?” indagou uma seguidora ao ver uma publicação de Caio no Instagram. “A Grazi Massafera também está sem” respondeu outro seguidor. “Algo de errado, não está certo. Ja já a bomba vem” completou outro internauta.

Mas depois de muito mistério e suspense, Caio Castro surgiu na rede social de Grazi mostrando que estava tudo bem entre os dois.

Grazi Fala Onde Foi Parar as Alianças

Mas quem ainda não tinha falado nada sobre a polêmica era Grazi Massafera. Foi ai que Bruno Tálamo entrou em contato com a atriz e conseguiu uma declaração exclusiva para o programa A Tarde É Sua. Segundo o jornalista, Grazi lhe explicou que ela e Caio aproveitaram o final de semana para mandar a aliança para polir e que em breve os dois já estarão com a joia novamente.

Grazi ainda disse que não falaria mais sobre o assunto e só comentou o caso com Bruno Tálamo porque sua mãe, Dona Cleuza é fã do programa de Sonia Abrão.

Romance dos Globais

Grazi Massafera e Caio Castro começaram a namorar em setembro de 2019. Na época, Grazi estava terminando as gravações Bom Sucesso e Caio também estava em cartaz em A Dona do Pedaço.

Para celebrar o final das gravações da novela A Dona do Pedaço, Caio organizou uma festa e convidou algumas pessoas da produção além de atores do elenco. Na festa ele teria apresentado Grazi Massafera como sua namorada a todos os convidados. Depois disso os dois também foram vistos juntos em shows e eventos e ai não tiveram mais como manter a relação em segredo.

O últimos trabalhos de Grazi Massafera e Caio Castro na TV foram justamente nas produções Bom Sucesso e A Dona do Pedaço. Grazi pode ser vista no reprise da novela Flor do Caribe, produção de 2013 que voltou ao horário das seis devido a pandemia que atrasou as gravações da nova novela.

Caio Castro não mantém mais contrato fixo com a Globo e também ainda não ventilou nenhuma informação sobre uma próxima produção envolvendo o ator. Já Grazi Massafera foi convidada para estrelar a segunda temporada de Verdades Secretas, sucesso de Walcyr Carrasco, mas a atriz declinou a proposta alegando outros compromissos.

Verades Secretas é uma das grandes apostas da Globo para o ano que vem, a produção trará de volta a protagonista, Camila Queiroz e também Rodrigo Lombardi. Reynaldo Gianecchini e Marieta Severo também deverão retornar em seus personagens antagonistas para dar aquela movimentada na história que se aborda o mundo da moda.