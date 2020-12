Grazi Massafera está sem papas na língua nesse fim de ano. A namorada de Caio Castro compartilhou em suas redes sociais seu novo visual. A contratada da Globo clareou mais algumas mechas de seus cabelos, deixando mais loira ainda.

Só que a mudança não agradou a todos os seguidores de Grazi Massafera e alguns resolveram expor sua opinião sobre o novo visual da celebridade. Grazi leu tudo com carinho, mas para aqueles que fizeram críticas com ironias e indiretas, a atriz também foi bem direta e debochadas, respondendo no mesmo tom. Vem saber o que rolou.

Grazi Massafera Sobe o Tom e Rebate Críticas Sobre Novo Visual

Grazi Massafera resolveu reagir a alguns comentários feitos em sua conta do Instagram. A musa compartilhou nos últimos dias algumas fotos e vídeos de seu novo visual. A namorada de Caio Castro já tinha deixado seus (poucos) fios de cabelos brancos para passar por um processo de tintura que os deixou com uma tonalidade de loiro mais claro.

Ou seja, de loiro escuro, Grazi Massafera ficou loira mais clara. Após compartilhar a mudança, alguns seguidores da atriz da Globo não aprovaram a nova coloração e fizeram questão de compartilhar suas insatisfações. Grazi, por sua vez, também fez questão de rebater as críticas, já que o cabelo é dela e a conta do Instagram também.

“Eu acho que o cabeleireiro estava com raiva dela, que luzes ou mechas feias” disse uma seguidora. Grazi Massafera então respondeu: “Quem tem que gostar sou eu.” Outras pessoas também não gostaram da tonalidade mais loira da namorada de Caio Castro e ganharam a seguinte resposta da musa: “Está tranquilo, eu curti.”

Teve ainda aquelas pessoas que afirmaram que com esse novo visual Grazi ficou com cara de “velha.” A atriz de 38 anos então rebateu o comentário com ironia e aquela pitada de humor:

Mas eu não sou novinha.

Para selar de vez o novo visual, Grazi Massafera fez um vídeo com os cabelos soltos e ainda fez questão de comemorar a chegada dos cabelos brancos, mostrando que está disposta a “encara-los”: “Grisalha ou mais loira? Bem-vindos, cabelinhos brancos.”

Grazi Massafera e Boatos de Término com Caio Castro

Não, Gazi Massafera e Caio Castro não estão separados, nem em crise tampouco brigados. Quem disse isso foi a própria atriz ao programa A Tarde É Sua da Sonia Abrão, na RedeTV!

Segundo matéria do repórter Bruno Tálamo da A Tarde É Sua, Grazi Massafera e Caio Castro continuam juntinhos. Os boatos começaram nas redes sociais no último final de semana. Caio apareceu sem Grazi ao lado dos amigos, mas o que chamou mais a atenção dos internautas foi o fato do galã estar sem aliança.

“Só eu reparei que ele está sem aliança?” indagou uma seguidora ao ver uma publicação de Caio no Instagram. “A Grazi Massafera também está sem” respondeu outro seguidor. “Algo de errado, não está certo. Ja já a bomba vem” completou outro internauta.

Mas depois de muito mistério e suspense, Caio Castro surgiu na rede social de Grazi mostrando que estava tudo bem entre os dois.

Grazi Fala Onde Foi Parar as Alianças

Mas quem ainda não tinha falado nada sobre a polêmica era Grazi Massafera. Foi ai que Bruno Tálamo entrou em contato com a atriz e conseguiu uma declaração exclusiva para o programa A Tarde É Sua. Segundo o jornalista, Grazi lhe explicou que ela e Caio Castro aproveitaram o final de semana para mandar a aliança para polir e que em breve os dois já estarão com a joia novamente.

Grazi ainda disse que não falaria mais sobre o assunto e só comentou o caso com Bruno Tálamo porque sua mãe, Dona Cleuza é fã do programa de Sonia Abrão.