O cantor sertanejo Gusttavo Lima comprou um luxuoso apartamento na cidade onde está residindo atualmente, Goiânia, capital de Goiás, o imóvel está avaliado na ‘pequena’ bagatela de R$ 3,6 milhões.

Segundo informações do portal Yahoo publicadas nesta ultima quarta-feira (28), o cantor adquiriu o imóvel recentemente, levantando suspeitas de que vai deixar a fazenda luxuosa em que morava com a família.

Gusttavo Lima compra apartamento com 404m²

Após a separação com a modelo Andressa Suita, os rumores são que Gusttavo Lima pode deixar o local e ir morar na capital. O apartamento, localizado em um edifício luxuoso em um bairro nobre, tem vista para o nascer do sol. Além de um sky drive, elevador que leva o veículo do piso inferior até a garagem privativa no apartamento, o ambiente possui 4 suítes e 404 m².

O espaço comprado pelo cantor sertanejo ainda conta com rooftop com piscina, spa, academia, área gourmet com churrasqueira, salão de festas, espaço zen, brinquedoteca, playground e pocket park.

Andressa Suita adquire chácara luxuosa em Goiânia

Outra pessoa que adquiriu novos imóveis foi sua ex-esposa Andressa Suita, após toda a polêmica da separação, a loira já ganhou mais de 3,6 milhões de seguidores e tem cerca de 250 contratos ativos com marcas de diversos segmentos. Por seu trabalho, ela recebe cerca de R$800 mil mensais, mas o valor tem chegado a R$1 milhão facilmente.

De acordo com o jornal Extra, a modelo conseguiu poupar bastante dinheiro por ser o sertanejo que pagava todas as contas. Assim, ela comprou um bem luxuoso em seu nome, adquirindo uma chácara avaliada em R$4 milhões, também em Goiânia.

A propriedade localizada no Condomínio das Palmeias, conta com área de lazer particular, campo de futebol, entre outras coisas, além de ser cercada por uma floresta.