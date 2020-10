O assunto do término de Gusttavo Lima e Andressa Suita tem tomado conta dos sites e páginas dos famosos, porém para o cantor sertanejo a semana tem sido cotidiana. De acordo com a própria assessoria de imprensa do sertanejo, ele teria um compromisso marcado, sendo esse uma live no Mato Grosso, neste próximo sábado (17/10).

A transmissão teria sido contratada por uma empresa de alimentos do estado, mas seria transmitida no canal do Youtube do artista.

Gusttavo Lima se pronuncia sobre pensão alimentícia

Com o fim do casamento, Gusttavo Lima decidiu retirar a canção Investe Em Mim, de Jonas Esticado do repertório que cantará na live deste sábado (17/10). A música acabou se tornando um símbolo da relação entre o cantor e Andressa Suita.

Em seu auge do sucesso pelo hit, Jonas conversou com o site Metrópoles e revelou sua opinião sobre o assunto: “Gusttavo é um grande amigo, a quem eu tenho uma admiração imensa. Gravar com ele é mais uma dádiva em minha carreira. O vídeo dele e da Andressa, cantando e dançando Investe em Mim, viralizou e ajudou com que a música tivesse ainda mais força”.

Ainda em entrevista para a coluna, o jornalista Leo dias questionou Gusttavo Lima sobre como será o pagamento da pensão alimentícia para Andressa Suita, e aos seus filhos, Gabriel e Samuel. O cantor sertanejo foi direto em sua resposta: “não irá à Justiça contra ela e pagará os valores exigidos, seja quanto for”.

“Tem que pagar R$ 100 mil de pensão? Eu vou pagar e acabou… E isso não é coisa que tem que ir para juiz. Eu resolvo com ela. Andressa também tem direito a uma pensão, tudo bem, eu pago. Eu só quero ficar de boa. Ficar em paz”, afirmou.

Casal troca indiretas em redes sociais após término

Vale lembrar que o casal anunciou sua separação nas redes sociais na última sexta-feira (09), primeiramente o cantor Gusttavo Lima postou “Melhor terminar, cada um por si“, em seu perfil do Twitter.

Após o post, sua ex-mulher também veio a público em um série de vídeos em seu Instagram contando seu lado da história. “Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado, para mim estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e na madrugada de domingo para segunda eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar nosso casamento”, explicou a influencer.