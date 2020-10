Mais um capítulo da novela cerimonial de Gusttavo Lima e Andressa Suita. Nesta última sexta-feira (30), o portal Extra noticiou em primeira mão que o valor da pensão paga pelo sertanejo a ex-esposa de doiss filhos, Gabriel e Samuel, já está definida.

A Justiça de Goiânia deu seu primeiro passo para decidir o futuro da separação do casal sertanejo. E segundo informações, o valor é bem mais generoso do que o esperado.

Gusttavo Lima irá pagar 54 salários mínimos de pensão

O site revelou que Gusttavo Lima terá de desembolsar a bagatela de 54 salários mínimos por mês. A modelo ficará com 24 salários mínimos mensais, aproximadamente no valor de R$ 25 mil, durante um ano.

Já os filhos do casal irão receber, cada um, 15 salários mínimos, cerca de R$ 15,6 mil mensais, também durante o período de um ano. Outros gastos como plano de saúde e escola, serão cobrados à parte pela justiça.

O portal ainda afirmou que o cantor não quer entrar em nenhum tipo de disputa com a ex-esposa por conta de dinheiro. O casal também deve dividir parte do patrimônio do Embaixador, avaliado em R$ 150 milhões. Segundo informações, Andressa estaria interessada em pouco mais de 30% deste valor, aproximadamente R$ 45 milhões, pelas aquisições feitas após o casamento.

Modelo desmente interferência de irmão na separação do casal

O irmão de Andressa Suita negou os rumores de que teria impedido o cantor Gusttavo Lima de ver os filhos. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Alexandre Suita desabafou sobre a suposta interferência na separação da irmã.

Recentemente, a influencer também negou os rumores da interferência. “Estão falando que não estou deixando as crianças verem o pai. É mentira”, afirmou.

Vale relembrar que, segundo informações enviadas por pessoas próximas aos dois, a família da modelo não queria que o casal reatesse o casamento. A influencer teria até discutido seriamente com o irmão, por telefone, já que ela não aceita que ninguém fale mal do pai de seus filhos. O rapaz alfinetou Gusttavo Lima poucas horas depois do anúncio da separação.