O cantor Gusttavo Lima fez sua a primeira publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (09), após o fim do casamento com Andressa Suita.

“Melhor terminar, cada um por si“, declarou ele em seu perfil pela manhã. Após o post, muitos fãs ficaram intrigados com o ‘tom’ da publicação feita pelo cantor. A surpresa se dá pelo fato do trecho publicado faz parte da letra de Café e Amor, música lançada pelo sertanejo recentemente. Na letra da música, ele diz: “Não vou te obrigar/ a ficar aqui/ tá ruim pra você e não tá bom pra mim”.

Andressa revela ter pedido separação total de bens

Casados desde 2015, o casal Andressa e Gusttavo ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Atualmente, eles formavam um dos casais mais amados do meio sertanejo. Alguns fãs já tinham notado a ausência da modelo em suas redes sociais nos últimos dias, a loira fez poucas publicações na web, o que vai contra o habitual adotado por ela.

Também atuando como influenciadora digital e ostentando muitos seguidores, Andressa Suita costuma compartilhar com os fãs vários momentos de sua vida pessoal. Em maio deste ano, ela revelou em uma entrevista que os dois casaram com separação total de bens.

“Eu tenho o meu trabalho, e o Gusttavo tem o dele. Me senti bem na época, para mostrar que não estava me casando por interesse, que era por amor, mesmo. Sempre tive o meu trabalho. E não foi ele que me propôs isso, foi uma escolha minha“, declarou.

Gusttavo Lima desmenti traição como motivo para fim de casamento

O cantor conversou por telefone com o jornalista Leo Dias e desmentiu os boatos de que seu casamento teria tido fim em consequência de uma traição.

“Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, declarou ele.

Gusttavo Lima ainda fez questão de dizer que a relação com a mãe de seus dois filhos continuará saudável. “Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma”, completou ele por fim.