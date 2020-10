Mais um capítulo do drama conjugal do cantor Gusttavo Lima e da ex-modelo Andressa Suita veio a público está semana. O casal que estava junto à cinco anos se separou na última sexta-feira (09), e desde então, sua misteriosa separação vem dando o que falar na web.

Alguns sites de fofoca e perfis em redes sociais estão apontando uma jovem chamada Gabriela, que pode ser o mais novo interesse amoroso do cantor. Segundo os sites, à jovem estaria em Goiânia nos últimos dias e fez algumas publicações que levantaram suspeitas dos fãs.

Jovem aparece em suposto carro de luxo do cantor sertanejo

Em seus stories do Instagram, a moça compartilhou vários vídeos em que o sertanejo aparece fazendo um tipo de show particular e bem íntimo para os convidados.

Nas gravações, Gusttavo Lima surgi cantando para poucas pessoas dentro de uma casa, que não foi reconhecida como a sua. Em um dos stories, Gabriela acrescentou um coração vermelho na publicação, onde o cantor sertanejo aparece.

Ainda de acordo com o perfil Subcelebrities no Instagram, a jovem postou uma foto em que aparece sentada no banco de carona de uma Ferrari, carro de luxo que Gusttavo Lima também possui.

Pouco tempo após a notícia se ser a possível affair do cantor viralizar na web, os números de seguidores da jovem não pararam de aumentar. Em compensação, sua última publicação já passa de 3 mil comentários xingando ou repreendendo sua atitude e na maioria das vezes citando a atual ex-mulher do cantor, Andressa Suita.

Andressa Suita desabafa em vídeo sobre separação repentina

Após todo o alvoroço e questionamentos, as assessorias do ex-casal finalmente se pronunciou. Em nota divulgada pela assessoria de Gusttavo Lima na sexta-feira (09) dizia que o relacionamento “naturalmente” chegou ao fim.

“Confirmamos que o cantor Gusttavo Lima está separado da modelo Andressa Suita. O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação. Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica”, explica a nota enviada à imprensa.