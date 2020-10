O cantor Gusttavo Lima e seu término com a modelo Andressa Suita voltou a ser assunto na web após o cantor postar em sua redes sociais uma foto em que aparece ainda com aliança de casamento e com as mãos levantadas ao céu.

O cantor também apagou o vídeo em que anunciava o fim do casamento com Andressa Suita, postado no último final de semana, dando ao fãs do casal uma pequena esperança ou possível reconciliação de ambos.

Gusttavo Lima aparece abatido em Live e preocupa fãs

Nos comentários do post, fãs desejavam forças para o cantor, que no último sábado (17) fez uma live na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, em que o cantor não escondia o abatimento. “Estou preocupada com ele. Será que não está em depressão? Muito estranho tudo isso que está acontecendo”, comentou uma fã.

Muitos de seus seguidores não pouparam esforços pedindo para ele se repensar o seu casamento e voltar para Andressa, com quem está junto desde 2015 e tem dois filhos, Gabriel e Samuel. “Volta para a sua casa, sua esposa e seus filhos, que estão te esperando”, recomendou um. “Volta para a Andressa, Gusttavo. Pensa nos filhos, pensa nela também, que sempre esteve do seu lado. Não deixe que o inimigo acabe com a sua família”, escreveu outro.

Fãs do casal sobem hashtag para uma possível volta

Gusttavo fez uma live no Mato Grosso, ao contrário do que muitos fãs estão acostumados, sem muita interação e brincadeiras da parte do cantor. Fãs de Gusttavo Lima que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo YouTube, comentaram que o sertanejo estava triste. “Só eu que estou percebendo a tristeza dele”, perguntou um fã. “Ele está muito sem graça, não está falando nada”, comentou outra.

Além dos comentários, também teve uma onda de fãs pedindo a volta com Andressa Suita nas redes sociais e comentários da Live. “Volta para a sua família”, pediu um. “Volta com a Andressa”, pediram outros tantos em uma hashtag.

Vale lembrar que a separação foi anunciada pelo sertanejo ao mesmo tempo em que divulgava sua música Café e Amor. Após Andressa dar sua versão do fim do casamento, que segundo a mesma foi decidido por ele, que a acordou para comunicar a separação do casal.