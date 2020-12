Uma polêmica daquelas movimentou as redes sociais nas ultimas horas. Tudo porque o empresário, Marcello Machado, irmão do apresentador da Globo, Márcio Garcia, anunciou que está preparando uma grande festa de reveillon, para 400 pessoas no Rio de Janeiro.

Através da sua conta do Facebook, Marcello faz questão de anunciar que o evento será em um ambiente externo com uma grande paisagem natural. Os ingressos custarão R$200, consumação. O problema é que o pai de Marcello e Márcio Garcia, Carlos Alberto, está internado há varias semanas devido a complicações do Covid-19. Os internautas fizeram duras críticas.

Não pegou muito bem o anúncio feito através das redes sociais de Marcello Machado, irmão de Marcio Gárcia. O empresário anunciou que promoverá uma grande festa de virada de ano no Rio de Janeiro, com direito a comida, bebida e iluminação de primeira.

Quem tá animado pra curtir o Réveillon, aí? Estou preparando uma festa para 400 pessoas, no máximo, em um espaço aberto que tem mais de 3 mil metros quadrados, de frente pro canal. O local será a Bella Marina.

O irmão de Márcio Garcia fez questão de dizer que está assinando a produção do evento, que já tem até artistas confirmados para agitar a festa.

Como estou assinando a produção da festa, quem me conhece já sabe o quanto sou perfeccionista. Não haverá venda de ingressos, pois queremos que a festa seja um sucesso, como festa… com todos se divertindo e aproveitando ao máximo, por isso, decidimos transformar o valor que seria de entrada em consumação mínima de R$ 200,00 por pessoa, que cada um gasta com o que quiser. E ai gostaram do formato? Por enquanto os DJs confirmados são: Eu e meu amigo Roger Lyra.

Público Faz Duras Críticas

Seguidores do empresário teceram duras críticas à Marcello e muitos lembraram que em 16 de novembro, o irmão, Márcio Garcia foi até as redes sociais pedir uma corrente de orações para seu pai que estava em estado grave na UTI de um hospital em Juiz de Fora. Após precisar ser entubado, Sr. Carlos Machado, apresentou uma melhora significativa e reação positiva dos pulmões. Mesmo assim o pai do apresentador da Globo ainda está internado.

Uma seguidora de Marcello escreveu na rede social, após o anúncio da grande festa de reveillon: “Com direito a contaminação de covid grátis”, mas o irmão de Márcio Garcia rebateu as crítica: “Três mil metros quadrados para 300 pessoas… mais fácil pegar no BRT, metrô, supermercado. Nem comento sua colocação.”

Já outros seguidores fizeram críticas ainda mais pesadas ao empresário e até chegaram a questionar o carinho de Marcello pelo próprio pai.

É cômico ver uma publicação dessas. O pai internado com Covid. O irmão, Marcio Garcia, fica pedindo orações para o pai. E a insanidade do irmão falando mais alto, promovendo festas. Sinal que o amor pelo pai, por ele mesmo e pelos outros não existe.

Márcio Chegou A Admitir Que Subestimou O Covid

Quando foi até as redes sociais pedir apoio, pensamento positivo e orações ao seu pai, que estava internado em estado grave, Márcio Garcia chegou a admitir que subestimou a doença, e não lhe deu a devida preocupação necessária.

Covid é uma doença muito séria e demanda muita atenção. Confesso que fiz pouco caso da Covid-19. Achava que não era tão grave. Sempre tomei os cuidados (na pandemia), mas nunca levei tão a sério. Acho que muita gente pensa assim até ter um caso tão próximo, como eu estou tendo com meu pai.

Márcio está com 50 anos e segue contratado pela Globo. O apresentador é um nome forte para ocupar a vaga de Luciano Huck, caso o marido de Angélica decida ingressar na vida política.