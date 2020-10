A cantora Ivete Sangalo encantou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao publicar um momento bem raro com suas filhas gêmeas.

Nesta última segunda-feira (12), a cantora mostrou suas filhas se divertindo na sala da casa de praia da família. Usando roupas confortáveis e soltinhos, ela deixou suas herdeiras livres para brincarem em paz – tanto que até estendeu um plástico para as filhas. Ao ver o momento, vários perfis de fã-clubes da cantora reagiram. “Que grandonas”, escreveu um deles.

Cantora revela crise em relacionamento durante pandemia

Ivete Sangalo abriu o jogo sobre o seu casamento com Daniel Cady em entrevista para o canal do YouTube de Thais Fersoza. A cantora confessou que passou por uma crise em seu relacionamento com o nutricionista durante o período de quarentena.

“Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos”, disse ela, se declarando uma mãe coruja. “Mas tem essa questão com Daniel, de convívio com ele.”

Segundo a própria Ivete, os meses juntos renderam algumas discussões e aprendizado entre os dois. “A gente tem aprendido muito um sobre o outro. Às vezes, o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro. Mas nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente. Tem muita discussão, muita crise”, confessou.

Ivete Sangalo fala sobre sua saída do The Voice Brasil

A cantora Ivete Sangalo revelou em Julho que não faria mais parte do time de técnicos da 9° temporada do “The Voice Brasil”. Com a saída da cantora, Carlinhos Brown retorna ao time e se une a Lulu Santos, Michel Teló e Iza.